Andorra supera els 89.000 habitants amb un creixement desigual segons el territori

La població d’Andorra continua creixent i ja arriba als 89.368 habitants a 31 de març de 2026, segons dades del Departament d’Estadística. La xifra representa un increment de l’1,9% respecte a l’any anterior, amb 1.705 residents més.
El creixement, però, no és homogeni. Canillo encapçala l’augment en termes relatius amb un 6,7% més de població, seguida d’Escaldes-Engordany i Encamp (+2,4%). També creixen la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria, mentre que Andorra la Vella registra un increment molt moderat del 0,2%.
L’augment de població es concentra especialment en el grup d’“altres nacionalitats”, que suma 965 persones més en un any (+6,5%). També creixen els residents amb nacionalitat andorrana (+0,9%), espanyola (+1,4%) i francesa (+6,3%), mentre que la població portuguesa continua disminuint (-1,7%).
Dins del grup d’altres nacionalitats, destaca l’arribada de persones procedents de Colòmbia, el Perú i l’Argentina, que concentren prop d’un terç del creixement anual d’aquest segment.
Des del punt de vista demogràfic, el país manté una estructura clarament marcada per la població en edat de treballar: el 73,4% dels residents tenen entre 15 i 64 anys. Els menors de 15 anys representen el 10,7%, mentre que el 15,9% supera els 65 anys.
Les dades també mostren una diferència entre la població estimada i la registrada als censos comunals. A març de 2026, els registres sumen 93.852 persones, un 5% més que l’estimació oficial, una divergència atribuïda a processos administratius i criteris diferents de validació.
Amb tot, la tendència confirma un creixement sostingut d’Andorra, impulsat per la immigració i amb una expansió territorial que reforça el pes de les parròquies més enllà de la capital.