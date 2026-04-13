Andorra supera els 89.000 habitants amb un creixement desigual segons el territori

Demografia
Andorra supera els 89.000 habitants amb un creixement desigual segons el territori

L’augment demogràfic, impulsat principalment per la immigració, es concentra fora de la capital

13/04/2026 Política

La població d’Andorra continua creixent i ja arriba als 89.368 habitants a 31 de març de 2026, segons dades del Departament d’Estadística. La xifra representa un increment de l’1,9% respecte a l’any anterior, amb 1.705 residents més.

El creixement, però, no és homogeni. Canillo encapçala l’augment en termes relatius amb un 6,7% més de població, seguida d’Escaldes-Engordany i Encamp (+2,4%). També creixen la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria, mentre que Andorra la Vella registra un increment molt moderat del 0,2%.

L’augment de població es concentra especialment en el grup d’“altres nacionalitats”, que suma 965 persones més en un any (+6,5%). També creixen els residents amb nacionalitat andorrana (+0,9%), espanyola (+1,4%) i francesa (+6,3%), mentre que la població portuguesa continua disminuint (-1,7%).

Dins del grup d’altres nacionalitats, destaca l’arribada de persones procedents de Colòmbia, el Perú i l’Argentina, que concentren prop d’un terç del creixement anual d’aquest segment.

Des del punt de vista demogràfic, el país manté una estructura clarament marcada per la població en edat de treballar: el 73,4% dels residents tenen entre 15 i 64 anys. Els menors de 15 anys representen el 10,7%, mentre que el 15,9% supera els 65 anys.

Les dades també mostren una diferència entre la població estimada i la registrada als censos comunals. A març de 2026, els registres sumen 93.852 persones, un 5% més que l’estimació oficial, una divergència atribuïda a processos administratius i criteris diferents de validació.

Amb tot, la tendència confirma un creixement sostingut d’Andorra, impulsat per la immigració i amb una expansió territorial que reforça el pes de les parròquies més enllà de la capital.

Les més llegides Les més votades
  1. Mor la històrica militant independentista Blanca Serra i Puig
  2. Sancionen un membre d'Orgull Agents Rurals per haver tallat l'accès a una base militar espanyola
  3. Presenten a Girona dos llibres sobre Joan Rocamora al Casal Independentista El Forn
  4. Palamós acull un acte per debatre una confederació dels Països Catalans amb Antoni Infante
  5. Sobre la confrontació
  6. Que la desmemòria no ens agafi
  7. Meridiana Resisteix convoca un nou vespre de memòria i lluita en record de Guillem Agulló
  8. Commemoració del 50è aniversari de lassassinat dOriol Solé Sugranyes en la 91a concentració de Via Laietana 43
  9. 33 anys amb Guillem Agulló
  10. LANC obre el debat estratègic de lindependentisme davant un nou cicle electoral
