Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

ACPV crida a mobilitzar-se el 25 dAbril davant les agressions als drets i al país

A més de la manifestació de la vesprada, al matí ACPV celebrarà la segona edició dels Premis ACPV 25A, que enguany destaquen la trajectòria individual de l’editora i gestora cultural Izaskun Arretxe, així com també a la dedicació col·lectiva de la Unió de Periodistes Valencians per la informació plural i veraç. En acabar, hi haurà un dinar organitzat per Joves d’ACPV, amb una sobretaula de debat i activitats culturals fins as l’hora de la manifestació.

16/04/2026 Política

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha fet una crida a la mobilització per al pròxim 25 d’abril a València, sota el lema “Davant les agressions, som la força del país”, en una convocatòria que compta amb el suport de diverses organitzacions socials i cíviques.

L’entitat situa la mobilització en un context que qualifica de regressió de drets, amb atacs a la llengua, la cultura i les tradicions, així com al feminisme, el col·lectiu LGTBI, el territori, l’habitatge i els serveis públics. La presidenta d’ACPV, Anna Oliver, ha denunciat que el govern valencià impulsa polítiques que desmantellen avenços i ha defensat que “a cada agressió cal donar resposta”.

La presentació de la convocatòria ha comptat amb la participació de representants d’entitats com la Unió de Llauradors, València no està en venda, els Comitès Locals d’Emergència i Reconstrucció i la Coordinadora d’Associacions per a la Memòria Democràtica. Totes han coincidit a assenyalar problemàtiques com la crisi del camp, l’emergència habitacional, els efectes de la DANA i els atacs a la memòria democràtica, i han instat a participar en la manifestació.

La protesta tindrà lloc a les 18.00 h a la plaça de Sant Agustí i es planteja com un espai de reivindicació col·lectiva davant el que consideren una ofensiva política i social. Al llarg del dia, ACPV també celebrarà els Premis 25 d’Abril i diverses activitats culturals prèvies.

El cartell d’enguany, obra del dissenyador Carles Ubeefe, recupera l’estètica del cartellisme de combat valencià i simbolitza, segons els seus creadors, la resistència col·lectiva davant l’auge de l’extrema dreta.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid