El Correllengua Agermanat recorre Menorca i es prepara per omplir Mallorca

El Correllengua Agermanat ha travessat aquest divendres 1 de maig l’illa de Menorca, amb una participació massiva i milers de persones acompanyant la Flama en defensa de la llengua catalana.
La jornada ha començat a primera hora a Ciutadella, on la Flama ha arribat en barca donant el tret de sortida a un dia ple d’activitats. El recorregut ha continuat per Ferreries, Es Mercadal i Alaior —on ha estat rebuda pels gegants— fins a arribar a Maó, en un ambient festiu i reivindicatiu.
El Correllengua es trasllada ara a Mallorca, on aquest dissabte 2 de maig continuarà el seu recorregut. La Flama arribarà al matí a Capdepera i iniciarà una ruta que començarà a Cala Rajada a les 9.30 h i passarà per Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Vilafranca i Porreres, fins a culminar a Felanitx.
La jornada clourà amb un gran concert amb els grups La Gossa Sorda i Pèl de Gall, amb l’arribada de la Flama prevista cap a les 19.00 h.