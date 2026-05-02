El Correllengua Agermanat recorre Menorca i es prepara per omplir Mallorca

La Flama de la Llengua fa via
El Correllengua Agermanat recorre Menorca i es prepara per omplir Mallorca

Avui, la jornada clourà amb un gran concert amb els grups La Gossa Sorda i Pèl de Gall, amb l’arribada de la Flama prevista cap a les 19.00 h. a Felanitx.

02/05/2026 Llengua

El Correllengua Agermanat ha travessat aquest divendres 1 de maig l’illa de Menorca, amb una participació massiva i milers de persones acompanyant la Flama en defensa de la llengua catalana.

La jornada ha començat a primera hora a Ciutadella, on la Flama ha arribat en barca donant el tret de sortida a un dia ple d’activitats. El recorregut ha continuat per Ferreries, Es Mercadal i Alaior —on ha estat rebuda pels gegants— fins a arribar a Maó, en un ambient festiu i reivindicatiu.

El Correllengua es trasllada ara a Mallorca, on aquest dissabte 2 de maig continuarà el seu recorregut. La Flama arribarà al matí a Capdepera i iniciarà una ruta que començarà a Cala Rajada a les 9.30 h i passarà per Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Vilafranca i Porreres, fins a culminar a Felanitx.

La jornada clourà amb un gran concert amb els grups La Gossa Sorda i Pèl de Gall, amb l’arribada de la Flama prevista cap a les 19.00 h.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Els lluitadors catalans per la llibertat seran finalment recordats a lAlt Empordà
  2. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  3. 90è aniversari de lassassinat del germans Badia
  4. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  5. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  6. Fa nou anys que ens va deixar Ton Ribas i Sala
  7. Paiporta alça la veu pel 25 dAbril: memòria, dignitat i reconstrucció en clau de país
  8. ✊ NOVETAT EDITORIAL!
  9. Som locell que es revolta.
  10. La lluita per la memòria simposa i evita lenderroc total de la presó de la Trinitat
