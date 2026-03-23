Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Opinió El Davantal

Elna: entre la memòria i la deriva

Elna no és un municipi qualsevol. Per nosaltres, és un espai carregat de memòria, travessat per les ferides de la història i alhora símbol de resistència i dignitat. Des de la massacre del 1285 fins a la maternitat que va acollir dones de la Retirada, Elna representa una tradició de llibertat, humanisme i compromís ètic que forma part del nostre imaginari col·lectiu.

23/03/2026 El Davantal

Per això, la victòria d’una candidatura vinculada a l’extrema dreta en les eleccions municipals del 2026 no és només un resultat electoral més. És un sotrac simbòlic que ha generat indignació i desconcert, perquè entra en contradicció directa amb els valors que Elna ha representat històricament. El debat no és només sobre etiquetes polítiques, sinó sobre què significa ocupar institucionalment un espai carregat d’aquesta memòria.

La simbologia basada en la llibertat, l’humanisme i l’ètica continua tenint força. El problema és la deriva d’una societat cada cop més marcada per l’individualisme i la llei del més fort, que ha alimentat una política al servei d’interessos econòmics i allunyada de qualsevol horitzó de justícia social. El cas d’Elna no parla d’un passat que s’esvaeix, sinó d’un present que es desconnecta dels valors que haurien de sostenir una societat on tothom hi tingui cabuda en igualtat i solidaritat.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid