Elna: entre la memòria i la deriva

Per això, la victòria d’una candidatura vinculada a l’extrema dreta en les eleccions municipals del 2026 no és només un resultat electoral més. És un sotrac simbòlic que ha generat indignació i desconcert, perquè entra en contradicció directa amb els valors que Elna ha representat històricament. El debat no és només sobre etiquetes polítiques, sinó sobre què significa ocupar institucionalment un espai carregat d’aquesta memòria.
La simbologia basada en la llibertat, l’humanisme i l’ètica continua tenint força. El problema és la deriva d’una societat cada cop més marcada per l’individualisme i la llei del més fort, que ha alimentat una política al servei d’interessos econòmics i allunyada de qualsevol horitzó de justícia social. El cas d’Elna no parla d’un passat que s’esvaeix, sinó d’un present que es desconnecta dels valors que haurien de sostenir una societat on tothom hi tingui cabuda en igualtat i solidaritat.