Xúquer Viu alerta de la fragilitat de lAlbufera en el Dia Mundial dels Aiguamolls

Amb motiu del Dia Mundial dels Aiguamolls, que se celebra cada 2 de febrer, la plataforma Xúquer Viu ha advertit de la situació crítica del Parc Natural de l'Albufera, un ecosistema especialment vulnerable davant el canvi climàtic i els episodis extrems, com la Gota Freda del 29 d’octubre de 2024.
Segons l’entitat, les inundacions de l’any passat van evidenciar tant la fragilitat del model territorial com el paper clau de l’Albufera en la laminació de l’aigua i la dilució de la contaminació. Tot i això, alerten que el llac es troba “molt lluny d’assolir un bon estat ecològic” i que el risc de degradació futura és evident.
Davant d’aquesta situació, Xúquer Viu reclama més coordinació, inversions i esforços per part de les administracions i defensa que la clau passa per garantir “més aigua i de qualitat” per al parc natural. En aquest sentit, reivindiquen aportacions directes del riu Xúquer des de Tous, sense condicionar-les a la modernització dels regadius.
L’entitat també assenyala com una de les principals amenaces el Transvasament Xúquer-Vinalopó, que consideren que “hipoteca el futur del Xúquer i de l’Albufera”, així com els plans de nous transvasaments cap a la Regió de Múrcia.
Finalment, la plataforma fa una crida a la ciutadania a mantenir-se alerta davant les polítiques hídriques i recorda que els aiguamolls són ecosistemes vitals, altament productius i essencials per a la biodiversitat i per a la vida humana.