L'Ateneu Barcelonès acull la presentació de l'edició en línia del "Diccionari de Recursos Lexicals"

La Sala Sagarra de l’Ateneu Barcelonès acollirà el pròxim 25 de febrer, a les 18.30 h, la presentació de l’edició en línia del Diccionari de Recursos Lexicals, una eina que fa un pas decisiu cap a la digitalització i l’accessibilitat del coneixement lingüístic en català.

23/02/2026 Llengua

L’acte serà presentat per Bernat Joan i Marí, doctor en Filologia Catalana, i comptarà amb la participació de Josep Orteu, editor de Llibres de l’Índex; Pere Orga, membre de Softcatalà i desenvolupador del web; així com dels autors, Carles Castellanos i Agustí Mayor.

La nova edició en línia no només actualitza el format d’una obra de referència, sinó que l’adapta als nous hàbits de consulta i treball lingüístic. En un context en què la llengua catalana afronta reptes constants en l’àmbit digital, la iniciativa reforça la presència d’eines de qualitat a internet i contribueix a normalitzar l’ús del català en entorns tecnològics.

El projecte també posa en relleu la col·laboració entre el món editorial, l’acadèmic i el tecnològic, una aliança imprescindible per garantir que la llengua disposi de recursos sòlids i accessibles. La participació de Softcatalà en el desenvolupament del web subratlla la importància de la sobirania tecnolingüística i de la creació d’infraestructures pròpies en l’era digital.

Més enllà de la presentació d’una nova plataforma, l’acte vol reivindicar el paper dels diccionaris i dels recursos lèxics com a instruments de cohesió cultural i de transmissió del pensament. Perquè cada paraula fixada, descrita i compartida és també una manera de preservar una mirada col·lectiva sobre el món.

