Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Esporles sautodeclara municipi tensionat per defensar el dret a lhabitatge

Habitatge
Esporles sautodeclara municipi tensionat per defensar el dret a lhabitatge

La iniciativa, presentada pel grup municipal PAS-MÉS per Esporles, compta amb el suport de MÉS per Mallorca i arriba després de la negativa formal del Govern balear a impulsar la declaració prevista per la normativa estatal.

26/02/2026 Drets i Llibertats

El Ple de l’Ajuntament d’Esporles (Mallorca) aprovarà avui l’autodeclaració institucional del municipi com a zona amb mercat residencial tensionat en tot l’àmbit del terme municipal, d’acord amb els criteris establerts a la Llei estatal 12/2023 pel dret a l’habitatge. La iniciativa, presentada pel grup municipal PAS-MÉS per Esporles, compta amb el suport de MÉS per Mallorca i arriba després de la negativa formal del Govern balear a impulsar la declaració prevista per la normativa estatal.

La decisió respon a una situació que el consistori qualifica de “cada vegada més insostenible”: l’augment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de compra, l’escassetat estructural d’habitatge assequible i l’esforç econòmic excessiu que han d’assumir moltes famílies per poder continuar vivint al poble. La tensió afecta especialment persones joves, famílies de rendes mitjanes i baixes i col·lectius vulnerables.

Un acte institucional davant la inacció del Govern

L’autodeclaració s’emmarca en l’article 18 de la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge, que defineix com a zones tensionades aquelles on el cost de l’habitatge supera el 30% dels ingressos mitjans de les llars o on els preus han crescut per sobre de l’IPC en els darrers anys.

Tot i que la competència formal per declarar aquestes zones recau en el Govern autonòmic, l’Ajuntament d’Esporles ha decidit avançar-se amb una declaració política i institucional que reconeix que el municipi compleix els indicadors establerts per la llei.

La moció aprovada acorda reiterar formalment al Govern de les Illes Balears que acati la decisió municipal i elabori l’estudi tècnic d’indicadors necessari per completar la declaració oficial. Alhora, el consistori redactarà una memòria municipal complementària amb dades pròpies del mercat residencial local i estudiarà la possible interposició d’un recurs administratiu o contenciós administratiu davant la negativa expressa de l’executiu balear.

“Un acte d’autodefensa del poble”

El batle, Josep Ferrà, ha defensat la iniciativa com “un acte d’autodefensa del dret a l’habitatge” i ha afirmat que “estam obligats a defensar Esporles i posar les institucions al servei de la gent que pateix amb els preus del lloguer”.

La moció ha estat redactada en coordinació entre PAS-MÉS per Esporles i MÉS per Mallorca. En el procés de treball hi han participat el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia, el mateix Josep Ferrà i la regidora d’Urbanisme, Maria Nadal.

Compromís amb mesures pròpies

Més enllà de la declaració institucional, el govern municipal ha anunciat la voluntat de continuar desplegant mesures pròpies per facilitar l’accés a l’habitatge i mitigar la tensió residencial. Entre les línies d’actuació hi ha l’impuls d’habitatge públic i assequible, la mobilització d’habitatges buits i de sòl disponible, la protecció de l’arrelament de la població resident, el reforç dels registres municipals vinculats a la demanda i l’oferta, i la coordinació amb altres administracions per aplicar les mesures previstes a la normativa estatal en cas de declaració formal.

Amb aquesta decisió, Esporles obre una nova fase institucional que pot marcar precedent en el debat sobre el dret a l’habitatge a les Illes, situant els ajuntaments al centre de la defensa de l’arrelament i contra l’expulsió residencial derivada de l’escalada de preus.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  3. Prats de Molló i la Presta viurà aquest diumenge les Festes de l´Ós
  4. Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals
  5. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  6. Alerten que la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 famílies que viuen en pisos de la Sareb
  7. Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social
  8. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
  9. Aplec de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí
  10. LAssemblea Pagesa de Catalunya es presenta per primera vegada a les eleccions agràries
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid