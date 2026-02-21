Els metges de Catalunya han tornat a mobilitzar-se als carrers de Barcelona per segona vegada en una setmana per denunciar la situació que viu el sector sanitari i la sobrecàrrega laboral que asseguren que pateixen. Convocats pel sindicat Metges de Catalunya, els facultatius han protagonitzat una rua circular amb inici i final davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Travessera de les Corts.
La mobilització ha recorregut la Travessera de les Corts, la Gran Via de Carles III, l’avinguda Diagonal i el carrer Numància, i ha inclòs cinc comparses temàtiques per simbolitzar els “cinc grans problemes” que, segons el col·lectiu, pateix la professió: guàrdies de 24 hores, sobrecàrrega de treball, manca de conciliació, jornades inacabables i falta de metges.
La protesta, amb el lema “El Carnaval dels Privilegis”, ha inclòs facultatius disfressats —alguns caracteritzats com a zombis— per denunciar el que consideren una situació límit.
Aquesta segona jornada de vaga arriba després de l’aturada de dilluns passat, en què els metges reclamaven un conveni propi i millores laborals. El seguiment ha tornat a generar discrepàncies: Salut l’ha situat en un 7,2%, mentre que el sindicat l’eleva fins al 43%. Dilluns, les xifres oficials van ser del 6,5% al matí i del 5,5% a la tarda, davant el 39% que va anunciar Metges de Catalunya. Segons els sindicats, la manifestació ha aplegat prop de 3.000 persones; la Guàrdia Urbana ho rebaixa a un miler.
El conflicte entre el col·lectiu mèdic i l’administració s’arrossega des de fa mesos
S’emmarca també en un context estatal. A Catalunya, els facultatius reclamen que la conselleria que encapçala Olga Pané assumeixi directament millores laborals. A escala espanyola, el malestar s’ha intensificat arran de la reforma de l’estatut marc dels professionals sanitaris impulsada pel Ministeri de Sanitat del govern de Pedro Sánchez.
Tot i que l’executiu espanyol i els sindicats van tancar un acord al gener, diverses organitzacions mèdiques el van rebutjar en considerar que no recollia adequadament les seves demandes ni reflectia el pes específic del col·lectiu.
Sobrecàrrega a la primària i urgències saturades
Els professionals denuncien una situació estructural de manca de personal i pressió assistencial creixent. A l’atenció primària, expliquen que el temps per visita —entre deu i dotze minuts— és insuficient per atendre una població cada vegada més envellida i amb patologies complexes, mentre que sovint no es cobreixen baixes ni vacances.
Aquesta saturació acaba repercutint en els serveis d’urgències hospitalàries, que registren un augment de pacients derivats de les llistes d’espera i de la dificultat d’accés a especialistes. Alguns professionals alerten que la manca de llits i l’acumulació de malalts comprometen la qualitat assistencial i la seguretat.
Neguit pel relleu generacional
Una altra preocupació és el relleu generacional. Tutors de residents assenyalen que molts joves metges opten per marxar a l’estranger o canviar d’àmbit davant les condicions de treball a l’atenció primària. També denuncien que la retribució a Catalunya se situa a la cua d’Europa i que cal una planificació a llarg termini per evitar un deteriorament més gran del sistema.
A tot plegat s’hi afegeixen les dificultats específiques que denuncien moltes metgesses —que representen més del 70% del col·lectiu— en matèria de conciliació, reduccions de jornada i oportunitats de lideratge.