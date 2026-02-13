El moviment per l’habitatge crida a mobilitzar-se el 28F: “Prou excuses: els pisos, per viure-hi!”

El Sindicat de Llogateres, la PAH, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya i el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, organitzacions que conformen la Taula Sindicat d’Habitatge de Catalunya, han convocat una mobilització el proper dissabte 28 de febrer a les 18.30 h a la plaça Sant Jaume de Barcelona sota el lema: “Prou excuses: els pisos, per viure-hi!”. A la crida s’hi suma també la Marea Pensionista de Catalunya.
La convocatòria arriba pocs dies abans de la votació al Congrés de la nova moratòria de desnonaments inclosa dins l’anomenat “escut social” i de la revalorització de les pensions. També està previst que les properes setmanes es debati la proposta de llei impulsada pel Sindicat per acabar amb les pràctiques abusives del lloguer temporal i d’habitacions.
L’habitatge, centre del conflicte social
Les entitats alerten que l’habitatge s’ha consolidat com la principal preocupació social. Tot i el gir discursiu d’alguns partits, que reconeixen el problema i anuncien reformes, denuncien que les mesures aprovades no s’estan aplicant amb eficàcia i que les condicions materials de vida no milloren.
Els lloguers continuen disparats, proliferen els anuncis de lloguers temporals i d’habitacions a preus elevats, i els fons d’inversió —assenyalen— operen amb impunitat comprant finques senceres, no renovant contractes i expulsant llogateres per multiplicar beneficis. També denuncien la manca d’un cos d’inspectors que garanteixi el compliment de la normativa i recorden que la moratòria de desnonaments ja deixa fora milers de famílies vulnerables.
Adverteixen que la possible caiguda de la moratòria, després de sis anys de vigència, podria provocar un augment dels desnonaments, especialment en un context en què molts contractes arriben a venciment i es plantegen pujades inassumibles o no renovacions.
Mesures urgents
Entre les demandes que posen sobre la taula destaquen:
-
Fi dels desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional
-
Pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer
-
Eliminació de les escletxes legals del lloguer temporal i dels colivings
-
Reforma de la LAU per limitar abusos d’arrendadors i immobiliàries
-
Control efectiu dels grans tenidors i fons d’inversió
Segons les entitats convocants, qualsevol millora salarial o revalorització de pensions queda neutralitzada si no es frena l’augment dels lloguers. “De què serveix apujar pensions o salaris si un rendista se’n queda la meitat el dia 1 de cada mes?”, plantegen.
Conflicte social i risc de deriva reaccionària
El moviment alerta que la manca de respostes contundents pot alimentar el desencís polític i afavorir discursos reaccionaris. Defensen que no es tracta d’un conflicte entre generacions, sinó entre una minoria rendista i la majoria treballadora.
La mobilització del 28F vol enviar un missatge directe als governs: la inacció davant l’especulació immobiliària —afirmen— té conseqüències socials i democràtiques. “Els pisos són per viure-hi, no per especular”, conclou la crida.