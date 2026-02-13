Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

El moviment per lhabitatge crida a mobilitzar-se el 28F: Prou excuses: els pisos, per viure-hi!

HABITATGE
El moviment per lhabitatge crida a mobilitzar-se el 28F: Prou excuses: els pisos, per viure-hi!

El moviment per l’habitatge crida a mobilitzar-se el 28F: “Prou excuses: els pisos, per viure-hi!”

13/02/2026 Drets i Llibertats

El Sindicat de Llogateres, la PAH, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya i el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, organitzacions que conformen la Taula Sindicat d’Habitatge de Catalunya, han convocat una mobilització el proper dissabte 28 de febrer a les 18.30 h a la plaça Sant Jaume de Barcelona sota el lema: “Prou excuses: els pisos, per viure-hi!”. A la crida s’hi suma també la Marea Pensionista de Catalunya.

La convocatòria arriba pocs dies abans de la votació al Congrés de la nova moratòria de desnonaments inclosa dins l’anomenat “escut social” i de la revalorització de les pensions. També està previst que les properes setmanes es debati la proposta de llei impulsada pel Sindicat per acabar amb les pràctiques abusives del lloguer temporal i d’habitacions.

L’habitatge, centre del conflicte social

Les entitats alerten que l’habitatge s’ha consolidat com la principal preocupació social. Tot i el gir discursiu d’alguns partits, que reconeixen el problema i anuncien reformes, denuncien que les mesures aprovades no s’estan aplicant amb eficàcia i que les condicions materials de vida no milloren.

Els lloguers continuen disparats, proliferen els anuncis de lloguers temporals i d’habitacions a preus elevats, i els fons d’inversió —assenyalen— operen amb impunitat comprant finques senceres, no renovant contractes i expulsant llogateres per multiplicar beneficis. També denuncien la manca d’un cos d’inspectors que garanteixi el compliment de la normativa i recorden que la moratòria de desnonaments ja deixa fora milers de famílies vulnerables.

Adverteixen que la possible caiguda de la moratòria, després de sis anys de vigència, podria provocar un augment dels desnonaments, especialment en un context en què molts contractes arriben a venciment i es plantegen pujades inassumibles o no renovacions.

Mesures urgents

Entre les demandes que posen sobre la taula destaquen:

  • Fi dels desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional

  • Pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer

  • Eliminació de les escletxes legals del lloguer temporal i dels colivings

  • Reforma de la LAU per limitar abusos d’arrendadors i immobiliàries

  • Control efectiu dels grans tenidors i fons d’inversió

Segons les entitats convocants, qualsevol millora salarial o revalorització de pensions queda neutralitzada si no es frena l’augment dels lloguers. “De què serveix apujar pensions o salaris si un rendista se’n queda la meitat el dia 1 de cada mes?”, plantegen.

Conflicte social i risc de deriva reaccionària

El moviment alerta que la manca de respostes contundents pot alimentar el desencís polític i afavorir discursos reaccionaris. Defensen que no es tracta d’un conflicte entre generacions, sinó entre una minoria rendista i la majoria treballadora.

La mobilització del 28F vol enviar un missatge directe als governs: la inacció davant l’especulació immobiliària —afirmen— té conseqüències socials i democràtiques. “Els pisos són per viure-hi, no per especular”, conclou la crida.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries
  2. Hi som: organitzar-nos i alçar-nos
  3. El migdia del 7-F: el sentit polític duna protesta
  4. Llengua Morta debuta amb un single que reivindica llengua, País i futur
  5. El 7F, Poble Lliure reclama la independència per convicció i denuncia lautonomisme per responsabilitat
  6. El migdia del 7-F concentra el gruix de la mobilització independentista
  7. Lindependentisme torna a omplir els carrers de Barcelona
  8. El col·lapse d'un model ferroviari al servei del capital i la colonització
  9. 39 anys sense en Julià Babia "Nen"
  10. StopAgroparc denuncia una ofensiva judicial dAmetller Origen contra lecologisme combatiu del Penedès
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid