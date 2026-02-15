De l’altra, es donarà a conèixer el número 10 de la col·lecció Falciot Negre de Voliana Edicions: Els deu manaments. Deu relats en negre. El volum reuneix textos de Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Núria Queraltó, Joaquim Micó, Anna Maria Villalonga, Xavier Vernetta, Maria Rosa Nogué, Maribel Torres, Pedro Hache i Joan Company.
La sessió posa en relleu el dinamisme del gènere negre en català, tant des de l’àmbit editorial com des de l’organització de festivals literaris arrelats al territori.