Doble presentació a lEspai Mutare de la Fundació Carulla a Barcelona

L’Espai Mutare de la Fundació Carulla (carrer Almogàvers, 214, Barcelona) acollirà dilluns 16 de febrer a les 12.00 h una doble presentació vinculada a la novel·la criminal en català.

15/02/2026 Cultura
D’una banda, es presentarà la setena edició del festival El Vi Fa Sang, que tindrà lloc a l’Espluga de Francolí els dies 20, 21 i 22 de març. Organitzat pel Casal de l’Espluga de Francolí, el festival combina literatura negra i vins de la DO Conca de Barberà en una proposta que marida cultura i territori. L’esdeveniment permetrà conèixer les novetats negres i policíaques de cara a Sant Jordi, conversar amb autores i autors i obtenir llibres signats.

De l’altra, es donarà a conèixer el número 10 de la col·lecció Falciot Negre de Voliana Edicions: Els deu manaments. Deu relats en negre. El volum reuneix textos de Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Núria Queraltó, Joaquim Micó, Anna Maria Villalonga, Xavier Vernetta, Maria Rosa Nogué, Maribel Torres, Pedro Hache i Joan Company.

La sessió posa en relleu el dinamisme del gènere negre en català, tant des de l’àmbit editorial com des de l’organització de festivals literaris arrelats al territori.

