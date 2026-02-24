La Bressola guanya la 13a edició dels Premis Martí Gasull i Roig a lexemplaritat en la defensa de la llengua

|
La xarxa d’escoles associatives nord-catalanes La Bressola ha rebut aquest dilluns al vespre el 13è Premi Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua gràcies a una votació popular en què s'ha imposat a la revista Cavall Fort i al Centre Artesà Tradicionàrius de promoció de música i cultura musical. Guillem Nivet, president de La Bressola, ha defensat el sistema d'immersió lingüística en català dels seus centres, i ha reivindicat que la immersió cal aplicar-la bé. "La immersió funciona si és total i absoluta. Si es fa a mitges és bilingüisme, i el bilingüisme és colonialisme pur", ha denunciat. Nivet ha explicat que el suport popular ha permès estabilitzar la situació econòmica de La Bressola, però que no n'hi ha prou: "el projecte no podrà continuar si no aconseguim el suport de les institucions, especialment les de l'Estat francès".
La Bressola ha rebut el guardó en una gala que ha tingut lloc a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, en què també s'ha lliurat el Premi a la Innovació al projecte Easy Catalan, de contingut audiovisual per aprendre català, i el Premi Especial del Jurat a l’activista i l’exsíndic de l’Alguer Carlo Sechi. El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha estat el responsable de lliurar el premi a La Bressola, i, en el seu parlament, ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania i de les institucions. Pel que fa a la ciutadania, ha fet una crida "a parlar sempre en català amb tothom, i a afegir-se al repte dels 21 dies parlant en català". Pel que fa a les administracions, ha exigit a totes "que actuïn" per la llengua. Totes les dels territoris de parla catalana, però especialment les de Catalunya "que han signat el Pacte Nacional per la Llengua", ha avisat.
Pel que fa a Easy Catalan, el portaveu del projecte, Andreu Monfà, ha rebut el premi de la mà de la cantant Natàlia Pons, membre del jurat del Premi a la Innovació. En la seva intervenció, Monfà ha reivindicat "no només mantenir el català en les converses, sinó iniciar-les totes en català". Monfà ha recordat que és un gest "que tots podem fer, i que és molt senzill i efectiu, i que, a més, per als nous parlants és molt important". El portaveu d'Easy Catalan ha donat les gràcies als nous catalanoparlants i ha destacat que han "aconseguit pràcticament no ser coneguts pels catalanoparlants i, en canvi, ser molt coneguts entre els aprenents".
Carlo Sechi ha recollit el Premi Especial del Jurat de la mà de la vicepresidenta de l'entitat, Mireia Plana. L'històric activista ha fet una crida als joves a defensar el català "amb alegria i determinació, però també amb serenitat", i ha recordat que hi ha hagut altres moments de la història igualment durs per a la llengua. Sechi ha fet referència al Retrobament del 1960, que va permetre tornar a establir ponts entre els catalanoparlants de l'Alguer i els dels altres territoris catalanoparlants, i ha fet una crida a "donar oportunitats als joves algueresos perquè puguin participar d’activitats en català". En aquest sentit, Sechi ha posat d'exemple la colla castellera dels Mataresos, el concurs CantAlguer i el Projecte 4Vents, d'agermanament entre grups escoltes de Catalunya i l'Alguer. Per a l'exsíndic d'aquesta ciutat, "Sardenya ha viscut sempre amb orgull ser el bressol de la comunitat de llengua i cultura catalana que és l’Alguer", i "el fet que la llengua segueixi viva també és mèrit de la gent nouvinguda de Sardenya que s’ha integrat lingüísticament".
Tant la Bressola com Carlo Sechi i Easy Catalan han estat recompensats amb un guardó creat per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, de renom internacional. La Bressola, a més, també s'ha endut un premi en metàl·lic de 3.000 € i Easy Catalan, un altre premi de 2.000 €. Els finalistes del Premi Martí Gasull i Roig (la revista Cavall Fort i el Centre Artesà Tradicionàrius) han rebut una versió en petit del guardó fet per Capdevila i els finalistes del Premi a la Innovació (La Sotana i Cat Lletres), una il·lustració d’Helga Ambak com a recompensa.
La gala s'ha pogut seguir en directe al canal de YouTube de Plataforma per la Llengua i a la plataforma en línia de 3Cat, on quedarà penjat, i també s'emetrà dijous a la nit al Canal 33. L'acte, que ha dut per lema «Fes sentir l’accent», ha volgut reivindicar la diversitat d’àmbits en què cal treballar pel català. La gala ha estat presentada per l’actriu Txe Arana i ha comptat amb les actuacions musicals de Fades, Abril i Gionta i Riccardo, guanyadors de la segona edició del CantAlguer.
La Bressola, 13è Premi Martí Gasull i Roig
El protagonista de la nit ha estat la Bressola, la xarxa d'escoles associatives de la Catalunya Nord que té com a objectiu recuperar la llengua i la cultura catalanes en aquest territori. Inspirada en les SEASKA (escoles d'Iparralde, el País Basc del Nord), la primera escola va obrir les portes amb tan sols 7 alumnes l'any 1976, ara fa 50 anys. Avui, la Bressola compta amb 7 escoles d'educació infantil i primària i 2 centres d'educació secundària, implantats en 7 municipis: Perpinyà, Prada, Nyils, El Soler, Sant Esteve del Monestir, Pesillà de la Ribera i Canet de Rosselló. Més d'un miler d'alumnes estudien en un sistema d'immersió lingüística, i el català no és només la llengua de l'aula, sinó també del pati, la cantina, el bus de l'escola i de les sortides. Per aconseguir-ho, les classes són distribuïdes segons el concepte de la verticalitat, de manera que infants de diferents edats comparteixen la mateixa classe i les mateixes activitats.
Amb el 13è Premi Martí Gasull i Roig, La Bressola rep el màxim reconeixement de Plataforma per la Llengua a la defensa de la llengua. Fins ara han estat mereixedors del guardó l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, Escola Valenciana, els supermercats Bonpreu - Esclat, la comunitat sikh de Catalunya, Catalunya Ràdio, Som Energia, la Llibreria de Perpinyà, la revista Sàpiens, Ràdio Arrels, VilaWeb, la revista infantil valenciana Camacuc i l’editorial Afers.
Carlo Sechi, Premi Especial del Jurat
Els altres dos grans protagonistes de la nit han estat Carlo Sechi i el projecte Easy Catalan. El guardó a Sechi és un reconeixement a una trajectòria llarga i intensa en la promoció i defensa de la llengua catalana a l'Alguer, així com la seva implicació en projectes i institucions de tot el domini lingüístic. Sechi és un dels activistes culturals històrics de la ciutat sarda: professor de música jubilat i referent del món del waterpolo, durant els anys setanta va fundar el moviment de centreesquerra Sardenya i Llibertat, grup amb el qual va ser regidor de cultura i esport al Comú de l'Alguer entre el 1984 i el 1987 i, posteriorment, síndic entre el 1994 i el 1998.
Durant el seu mandat va impulsar nombroses iniciatives per contribuir a recuperar la llengua catalana: va promoure l'ús institucional del català a la ciutat, la retolació bilingüe, la programació d'espectacles de teatre i la creació d'emissores municipals. Amb l'objectiu d'oferir ensenyament en català, va subscriure convenis de col·laboració amb diverses universitats del domini lingüístic. Paral·lelament, va treballar activament perquè l'Estat italià reconegués el català com una de les llengües del seu territori, un esforç que va culminar l'any 1999 amb l'aprovació de la llei de minories lingüístiques, que reconeix dotze llengües, entre les quals el català. El 1985 Sechi va fundar l'Obra Cultural de l'Alguer, que va dirigir durant molts anys, i des de la qual va impulsar el 1988 la Biblioteca Catalana de l'Alguer. Es tracta d’un projecte clau per garantir l'accés a llibres i materials en català i per reforçar la transmissió cultural i lingüística a la ciutat, que ara Plataforma per la Llengua ha reimpulsat.
Ara, amb el Premi Especial del Jurat, Sechi segueix els passos d’Eliseu Climent, Joan Vall Clara, Blanca Serra, Joaquim Arenas, Albert Jané, Josep Ruaix, Maria del Mar Bonet, Teresa Casals i Josep Vallverdú.
El projecte Easy Catalan, Premi a la Innovació
Pel que fa a Easy Catalan, ha rebut el Premi a la Innovació com a reconeixement per la bona feina per fer arribar el català a les persones nouvingudes. Easy Catalan és un projecte nascut el 2018 que es dedica a crear contingut audiovisual per a aprenents de català. Forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món. El contingut dels seus vídeos es fonamenta en entrevistes de carrer amb parlants reals, per ensenyar la llengua a través d'un discurs autèntic i sense guió.
Actualment, Easy Catalan publica un vídeo al mes al seu canal de YouTube, on s’intercalen entrevistes amb vídeos més didàctics (Super Easy) destinats a qui comença a aprendre la llengua des de zero. En tots els vídeos hi ha els subtítols en català i la traducció a l'anglès. En les edicions anteriors, els guanyadors d'aquest guardó van ser els creadors de contingut Cabrafotuda i Cèlia Espanya, i la drag-queen Jèssica Pulla.
Els Premis Martí Gasull i Roig
Els Premis Martí Gasull i Roig són una iniciativa de Plataforma per la Llengua per reconèixer la trajectòria i les accions de persones i d'entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic o en l'àmbit internacional. Els guardons van néixer el 2013 per homenatjar la figura de Martí Gasull i Roig, un dels fundadors de l'entitat i un gran defensor de la llengua catalana, que va morir en una allau a l'Himàlaia el setembre del 2012. A títol pòstum, l'activista va rebre aquell mateix any la Creu de Sant Jordi que lliura la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona. Durant els gairebé dinou anys que va estar vinculat a Plataforma per la Llengua, va ser l'ànima ideològica i de dinamització de l'entitat, i una de les seves cares més visibles. En aquell període, l'organització es va professionalitzar, va reinventar el seu discurs i va fer un salt endavant tant en projecció com en nombre de socis.