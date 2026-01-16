Llibertat.cat
MÉS per Palma planta cara al model de ciutat aparador del PP amb una llonguetada combativa per Sant Sebastià

MÉS per Palma planta cara al model de ciutat aparador del PP amb una llonguetada combativa per Sant Sebastià

L'organització convertirà la seva seu en un espai de resistència cultural i política amb una llonguetada i un combat de gloses en el marc de les Festes de Sant Sebastià 2026.

MÉS per Palma ha anunciat una llonguetada combativa aquest diumenge 18 de gener, a partir de les 19.00 h, a la seu del partit del carrer Antillón, 9, com a resposta al model de “ciutat aparador” que, segons denuncien, impulsa el govern municipal del PP. L’acte s’emmarca dins les activitats d’Orgull Llonguet de les Festes de Sant Sebastià i vol reivindicar la cultura popular com a eina de resistència política.

La trobada inclourà un combat de glosadors a càrrec de Mateu Matas “Xurí” i Maribel Servera “Servereta”, en una aposta explícita per la llengua, la cultura i la vida quotidiana com a espais de lluita. “Quan la ciutat perd la seva veu, perd la seva ànima. I Palma avui està en perill”, ha advertit la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Segons l’organització, la llonguetada convertirà la seu de MÉS per Mallorca en un espai de resistència cultural i política, obert a la ciutadania, amb la voluntat de recuperar els espais propis davant un model urbà orientat al turisme massiu i als interessos d’uns pocs.

Una ciutat viva, no un decorat

MÉS per Palma reivindica una Palma on la cultura popular no sigui només un element folklòric o decoratiu, sinó un motor de cohesió social i identitat col·lectiva. “La llengua, la música, la glosa i els espais comunitaris han de tornar a ser centrals si volem una ciutat per viure-hi”, defensen.

La formació assenyala que Palma pateix una pressió turística desbocada, un increment constant dels preus de l’habitatge i una pèrdua accelerada del comerç i de la identitat local. Davant aquesta situació, acusen el govern municipal del PP de mirar cap a una altra banda. “No és cap casualitat: és el resultat d’un model que posa els beneficis per davant de les persones”, ha alertat Truyol.

Denúncia política i crida a la mobilització

MÉS per Palma responsabilitza directament el PP d’haver renunciat a defensar Palma com a ciutat habitable, sense límits clars al turisme, sense una política d’habitatge valenta i sense una aposta real per la cultura popular. “No volem una Palma aparador. Volem una Palma viva, crítica i valenta”, ha conclòs Truyol. “I si el batle no defensa la ciutat, ho farem nosaltres amb la gent”.

La llonguetada combativa vol ser, així, molt més que una trobada festiva: una declaració d’intencions i una crida a omplir els espais propis, defensar la cultura pròpia i plantar cara a un model que expulsa i silencia. Palma no es ven. Palma es defensa.

