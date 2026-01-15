Orgull Llonguet ho té tot a punt per Sant Sebastià 2026 amb tres dies de festa popular

El col·lectiu Orgull Llonguet ha presentat el programa de Sant Sebastià 2026, una celebració que tornarà a omplir els carrers de Palma de festa popular, cultura i reivindicació. Durant tres dies, la ciutat viurà llonguetades, passa-carrers i música amb un model de festa autogestionada, arrelada i pensada per al poble.
Enguany, el col·lectiu ha presentat també el mocador oficial, que duu per nom Revetla fighter. Segons Orgull Llonguet, el disseny visibilitza “la lluita que ha implantat Cort” en contraposar Sant Sebastià amb altres propostes festives, i denuncia l’intent de l’Ajuntament de desplaçar el patró de Palma per afavorir concerts orientats al turisme a finals d’estiu. L’entitat subratlla que no es tracta d’un atac a altres festes populars, sinó d’una crítica directa a la gestió institucional que dilueix el Sant Sebastià tradicional.
Tres dies de bauxa i cultura popular
Les celebracions començaran diumenge 18 de gener amb les tradicionals llonguetades arreu de la ciutat. Entitats culturals, associacions de famílies i bars oferiran el pa més preuat amb receptes creatives i activitats culturals. Els caparrots Pep Toni Rubio, Bel Rotlet i Miquel de sa Pelleteria, acompanyats de xeremiers, tornaran a recórrer Palma com alguns dels grans protagonistes de la jornada.
Dilluns 19 de gener, a les 23.00 hores, tindrà lloc un dels moments centrals de la festa: l’actriu mallorquina Clara Ingold pronunciarà el pregó de Sant Sebastià davant la Bodega Bellver. El pregó donarà el sus a la Revolta Llongueta, amb el passa-carrers dels caparrots i el drac de na Coca, acompanyats per la xaranga 1ronda+. El recorregut passarà pels carrers Unió i Sant Jaume fins a Santa Magdalena, i continuarà per la Rambla i la plaça Weyler amb música del DJ Jaume Colombàs, barra a preus populars i festa fins a les 3.00 de la matinada.
La programació es tancarà dimarts 20 de gener, a les 12.00 hores, amb una vermutada popular a la plaça París, amb servei de bar, toradores i la música de la DJ Random Nancy.
Festa autogestionada, passi el que passi
Després de l’ofrena tradicional d’ous a Santa Clara i amb un pronòstic del temps incert, el col·lectiu ho deixa clar: “hi haurà Sant Sebastià plogui, nevi o faci sol”. Orgull Llonguet recorda que es tracta d’una festa autogestionada i que tots els doblers recaptats es destinen íntegrament a la celebració.
Amb aquest programa, el col·lectiu reivindica el patró de bon de veres i una manera de fer festa popular, crítica i arrelada, que posa la ciutat i la seva gent al centre.