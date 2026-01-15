Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Orgull Llonguet ho té tot a punt per Sant Sebastià 2026 amb tres dies de festa popular

Sant Sebastià 2026
Orgull Llonguet ho té tot a punt per Sant Sebastià 2026 amb tres dies de festa popular

L’actriu mallorquina Clara Ingold pronunciarà el pregó organitzat pel col·lectiu Orgull Llonguet, que ha preparat tres dies de festa popular amb llonguetades, cercaviles, música i vermutades per celebrar el patró de Palma. El programa, autogestionat i crític amb la política festiva de Cort, culminarà amb la Revolta Llongueta i la presentació del mocador d’enguany, Revetla fighter.

15/01/2026 Cultura

El col·lectiu Orgull Llonguet ha presentat el programa de Sant Sebastià 2026, una celebració que tornarà a omplir els carrers de Palma de festa popular, cultura i reivindicació. Durant tres dies, la ciutat viurà llonguetades, passa-carrers i música amb un model de festa autogestionada, arrelada i pensada per al poble.

Enguany, el col·lectiu ha presentat també el mocador oficial, que duu per nom Revetla fighter. Segons Orgull Llonguet, el disseny visibilitza “la lluita que ha implantat Cort” en contraposar Sant Sebastià amb altres propostes festives, i denuncia l’intent de l’Ajuntament de desplaçar el patró de Palma per afavorir concerts orientats al turisme a finals d’estiu. L’entitat subratlla que no es tracta d’un atac a altres festes populars, sinó d’una crítica directa a la gestió institucional que dilueix el Sant Sebastià tradicional.

Tres dies de bauxa i cultura popular

Les celebracions començaran diumenge 18 de gener amb les tradicionals llonguetades arreu de la ciutat. Entitats culturals, associacions de famílies i bars oferiran el pa més preuat amb receptes creatives i activitats culturals. Els caparrots Pep Toni Rubio, Bel Rotlet i Miquel de sa Pelleteria, acompanyats de xeremiers, tornaran a recórrer Palma com alguns dels grans protagonistes de la jornada.

Dilluns 19 de gener, a les 23.00 hores, tindrà lloc un dels moments centrals de la festa: l’actriu mallorquina Clara Ingold pronunciarà el pregó de Sant Sebastià davant la Bodega Bellver. El pregó donarà el sus a la Revolta Llongueta, amb el passa-carrers dels caparrots i el drac de na Coca, acompanyats per la xaranga 1ronda+. El recorregut passarà pels carrers Unió i Sant Jaume fins a Santa Magdalena, i continuarà per la Rambla i la plaça Weyler amb música del DJ Jaume Colombàs, barra a preus populars i festa fins a les 3.00 de la matinada.

La programació es tancarà dimarts 20 de gener, a les 12.00 hores, amb una vermutada popular a la plaça París, amb servei de bar, toradores i la música de la DJ Random Nancy.

Festa autogestionada, passi el que passi

Després de l’ofrena tradicional d’ous a Santa Clara i amb un pronòstic del temps incert, el col·lectiu ho deixa clar: “hi haurà Sant Sebastià plogui, nevi o faci sol”. Orgull Llonguet recorda que es tracta d’una festa autogestionada i que tots els doblers recaptats es destinen íntegrament a la celebració.

Amb aquest programa, el col·lectiu reivindica el patró de bon de veres i una manera de fer festa popular, crítica i arrelada, que posa la ciutat i la seva gent al centre.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La clandestinitat ignorada: Rafael Renyé, àlies Aleix Renyé
  2. Judici contra un llogater per convertir casa seva en un coliving
  3. La pagesia torna a tallar carreteres arreu de Catalunya contra les polítiques que ofeguen el camp
  4. Delcy Rodríguez jura la presidència de Veneçuela pel país per Chávez, per Bolívar i pel seu pare assassinat
  5. El Correllengua Agermanat posa en marxa una web per difondre la iniciativa arreu dels Països Catalans
  6. Quan la lletra petita amaga la renúncia a la sobirania
  7. Ressenya de Lenin i Gramsci, editat per Joan Tafalla
  8. Els pagesos mantenen els talls viaris i reclamen garanties polítiques
  9. "Menorca per viure", una crida col·lectiva per una illa viva i amb futur
  10. Barcelona no pot respirar: continuen les mobilitzacions veïnals contra lexcés de trànsit
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid