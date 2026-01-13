Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

Els pagesos aixequen els talls després duna reunió amb Illa i dona un vot de confiança al Govern

Revolta Pagesa
Els pagesos aixequen els talls després duna reunió amb Illa i dona un vot de confiança al Govern

La decisió posa fi a gairebé una setmana de mobilitzacions contra l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.

13/01/2026 Drets i Llibertats

La determinació s’ha pres després que les assemblees a peu de carretera valoressin els resultats de la trobada amb Illa i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Els representants de la Revolta Pagesa s’han mostrat satisfets amb els compromisos adquirits pel Govern i han traslladat a les assemblees la proposta d’aixecar les protestes, que finalment ha estat avalada.

Compromisos assumits pel Govern

A la sortida del Palau de la Generalitat, el portaveu de Revolta Pagesa Jordi Aguilera ha explicat que Illa ha fet seus els compromisos que el conseller Ordeig ja havia traslladat al sector. Entre aquests, destaquen:

-un increment del pressupost del Departament d’Agricultura,

-l’estudi per equiparar l’impost d’hidrocarburs al que ja s’aplica al sector pesquer,

-un augment de les auditories i controls sobre els productes importats de fora de la Unió Europea,

-mesures específiques contra la dermatosi nodular,

-la creació d’una taula de treball sobre el sector vitivinícola,

-i l’impuls de noves actuacions per controlar la fauna cinegètica.

Segons Aguilera, a partir d’ara s’obrirà una etapa de taules de treball i seguiment directe, amb el vistiplau del president, per garantir la dotació de recursos i minimitzar l’impacte del Mercosur sobre la pagesia catalana.

“Els compromisos del conseller són els del Govern”

El president Illa ha volgut reforçar el missatge polític i ha subratllat públicament que el Govern assumeix plenament els acords. “Vull deixar-ho clar: el conseller Ordeig parla en nom del Govern. I els compromisos d’Ordeig són els del Govern i, en particular, els del president”, ha afirmat durant la sessió de constitució del consorci del Campus de Salut Clínic-UB.

Aquest punt era una de les principals exigències de Revolta Pagesa, que reclamava una ratificació explícita del president com a garantia política.

Sis dies de protestes i advertiment de retorn

Les mobilitzacions pageses s’han allargat durant cinc dies consecutius, amb nits dormint al ras en tendes, tractors i remolcs, i amb talls viaris que han afectat eixos principals del país. El sector denuncia que l’acord amb el Mercosur beneficia les grans empreses i posa en risc la pagesia de proximitat, permetent l’entrada de productes que no compleixen els mateixos estàndards sanitaris i ambientals.

Tot i l’aixecament dels talls, els pagesos han deixat clar que es tracta d’una desconvocatòria temporal. Segons ha explicat Oriol Rovira, coordinador d’Unió de Pagesos a Osona, si en dues o tres setmanes no hi ha resultats tangibles, el sector tornarà a mobilitzar-se. “Han estat dies molt durs, però si es compleixen els compromisos haurà valgut la pena”, ha afirmat.

Amb l’aixecament dels talls, la Revolta Pagesa entra ara en una fase de vigilància i seguiment, amb l’advertiment que la pressió al carrer es reprendrà si els acords no es tradueixen en fets.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. La clandestinitat ignorada: Rafael Renyé, àlies Aleix Renyé
  2. La pagesia torna a tallar carreteres arreu de Catalunya contra les polítiques que ofeguen el camp
  3. El Correllengua Agermanat posa en marxa una web per difondre la iniciativa arreu dels Països Catalans
  4. Delcy Rodríguez jura la presidència de Veneçuela pel país per Chávez, per Bolívar i pel seu pare assassinat
  5. Els Pastorets de lEstany
  6. Quan la lletra petita amaga la renúncia a la sobirania
  7. Els pagesos mantenen els talls viaris i reclamen garanties polítiques
  8. Barcelona no pot respirar: continuen les mobilitzacions veïnals contra lexcés de trànsit
  9. Poble Lliure condemna latac militar imperialista contra Veneçuela
  10. Veneçuela i el rostre nu de limperialisme
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid