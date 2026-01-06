Delcy Rodríguez jura la presidència de Veneçuela pel país, per Chávez, per Maduro, per Bolívar i pel seu pare assassinat

En un acte carregat de simbolisme i emotivitat, Delcy Rodríguez ha jurat com a presidenta encarregada de la República Bolivariana de Veneçuela davant de l’Assemblea Nacional a Caracas, prometent fidelitat “pel poble, per Hugo Chávez, pel president Nicolás Maduro, pel Libertador Simón Bolívar i pel seu pare, Jorge Antonio Rodríguez”. El seu jurament, conduït pel seu germà Jorge Rodríguez, president de l’Assemblea, subratlla la continuïtat del llegat polític que la família ha mantingut dins del projecte bolivarià durant dècades.
La cerimònia es produeix enmig d’una profunda crisi política i diplomàtica per la captura del mandatari Nicolás Maduro i la seva esposa Cilia Flores per forces estatunidenques en una operació que Washington descriu com a lluita contra el narcotràfic i que Caracas qualifica d'agressió militar. En la seva intervenció, Rodríguez ha expressat “dolor” per la situació dels líders retinguts i ha afirmat que assumir la presidència respon a una vocació de defensa de la sobirania i la dignitat del poble veneçolà.
Rodríguez, històricament una figura central del Partit Socialista Unificat de Veneçuela que ha governat el país des de l’època de Chávez, ha fet de la memòria del seu pare una part essencial del seu relat polític. Jorge Antonio Rodríguez, líder estudiantil i fundador de la Lliga Socialista als anys setanta, va ser detingut el 1976 per la seva participació en accions de lluita armada i va morir a causa de les tortures patides durant la detenció, fet que avui és recordat com un martiri de la lluita socialista i que ha marcat la trajectòria ideològica dels seus fills, Jorge i Delcy.
Durant el jurament fet ahir dia 5, Delcy Rodríguez va invocar la figura de Hugo Chávez, fundador de la Revolució Bolivariana, i la de Simón Bolívar, alhora que va fer explícita la menció del seu pare com a referent i inspiració —una combinació de fidelitat al chavisme i a l'herència política familiar. Aquest enfocament ha estat interpretat com un gest de continuïtat del projecte polític i social iniciat per Chávez i continuat per Maduro, tot i el canvi forçat en el lideratge.
La presència del seu germà Jorge Rodríguez presidint l’Assemblea Nacional i presidint l’acte de jura reforça la imatge d’una família amb un paper clau en la política veneçolana. Aquest lligam familiar i polític reflecteix una història de compromís amb l’esquerra bolivariana que es remunta a l’època del seu progenitor, i que avui serveix per legitimar la seva presa de possessió en un context extremadament polaritzat.
Tot i que la comunitat internacional i sectors opositors qüestionen la legitimitat del procés —especialment per la intervenció exterior i la falta de certesa sobre el retorn de Maduro—, per a una part significativa de la base chavista aquesta juramentació representa la defensa de la sobirania i la continuïtat de la revolució bolivariana que ells consideren part inseparable de la història del país.