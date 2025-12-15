Llibertat.cat
Drets i Llibertats

Veïns tallen la carretera del Carmel contra la turistificació del Park Güell

Turisme massiu
Veïns tallen la carretera del Carmel contra la turistificació del Park Güell

La plataforma Recuperem el Park Güell exigeix a l’Ajuntament de Barcelona un canvi de model i la convocatòria immediata d’una taula de diàleg amb veïnat i treballadors

15/12/2025 Drets i Llibertats

La plataforma Recuperem el Park Güell ha tallat aquest dissabte al matí un tram de la carretera del Carmel per denunciar la turistificació salvatge del Park Güell i exigir a l’Ajuntament de Barcelona la convocatòria immediata d’una taula de diàleg sobre el model de gestió del recinte.

Una trentena de veïns s’han concentrat a l’aparcament d’autocars, a tocar d’una de les entrades principals del parc, on han desplegat pancartes i han barrat el pas de vehicles durant prop d’una hora. La mobilització vol denunciar la paralització de les mesures promeses pel consistori per reduir l’impacte turístic a la zona.

“El que es va prometre i es va començar a executar s’ha tornat a ajornar fins a l’abril, com si durant mesos no hi hagués turistes, ni molèsties per al veïnat, ni problemes per als treballadors”, ha denunciat David Mar, portaveu de la plataforma. Recuperem el Park Güell reclama que la taula de diàleg inclogui entitats veïnals, treballadors del parc i col·lectius del transport públic, especialment davant el col·lapse de línies com la 24 i la V19.

La plataforma alerta que l’excés de visitants converteix els barris del voltant en un decorat turístic permanent, col·lapsa els serveis públics i contribueix a l’encariment de l’habitatge, alhora que expulsa el veïnat. Davant d’aquesta situació, defensen mesures de decreixement turístic i una desturistificació real de l’entorn del parc.

La mobilització s’inscriu en el manifest veïnal presentat el 2024 per Recuperem el Park Güell, que denuncia la despossessió progressiva del parc com a espai públic per a desenes de milers d’habitants dels barris del Coll, la Salut, Vallcarca i els Penitents, el Carmel i Can Baró. Segons el document, el 2023 el Park Güell va rebre més de 4,4 milions de turistes, mentre que la ciutadania local només va representar un 3% de les visites, i fins al 99% de les hores d’obertura es van destinar a l’activitat turística.

El manifest assenyala la gestió municipal com a responsable directa d’un model extractiu, que afavoreix la mercantilització de l’espai públic, accelera la substitució del comerç de proximitat i agreuja la crisi d’habitatge als barris del voltant. La plataforma reclama, entre altres mesures, la reducció dràstica de la venda d’entrades, l’ampliació de l’accés gratuït a tota la ciutadania de Barcelona, la fi de la promoció turística del parc, la recuperació d’activitats veïnals i la garantia de condicions laborals dignes per als treballadors del recinte.

Des de Recuperem el Park Güell adverteixen que, si l’Ajuntament persisteix en aquest model, el parc acabarà consolidant-se com un espai privatitzat de facto, pensat per al consum turístic i no per al dret a la ciutat. Per això, avisen que el conflicte veïnal no es tancarà mentre no es trenqui amb la lògica mercantil que governa avui el Park Güell i no es restitueixi la seva funció social, comunitària i de connexió entre barris.

