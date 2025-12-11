Llibertat.cat
Portada Política

La CUPSOM POBLE reafirma la seva força a lEmpordanet

Durant les darreres setmanes, la formació independentista ha presentat el seu model territorial per encarar la transició energètica, posant al centre el municipalisme transformador i el treball coordinat entre els pobles i el Parlament de Catalunya.

11/12/2025 Política

Els actes celebrats a Albons, Verges i Viladamat han servit per mostrar el compromís de la CUP amb un projecte de país arrelat al territori. La formació hi ha reivindicat l’experiència acumulada en municipis on governa des de fa anys i la voluntat de continuar ampliant la seva presència per reforçar la veu de les comunitats locals.


A Albons, el diputat Dani Cornellà va exposar el model municipalista que la CUP defensa com a eix vertebrador de la seva acció política: promoció de la cultura i la llengua, participació ciutadana i coherència entre allò que es defensa a cada poble i el que es vota al Parlament. Cornellà va assenyalar l’oportunisme i les contradiccions dels altres partits, que defensen una cosa als municipis i una altra ben diferent del Parlament.


A Verges —amb la intervenció de l’alcaldessa Diana Canals i del president de la plataforma Defensem l’Empordanet, Jordi Roura— i a Viladamat, amb l’alcaldessa Dolors Pons, la CUP va reivindicar la urgència d’una transició energètica justa, planificada amb i per al territori. Cornellà va insistir en la importància d’aprovar el PLATER i d’impulsar un model que asseguri retorn econòmic i social als municipis, amb una forta participació pública i prioritzant espais degradats, polígons industrials o teulades, evitant així els errors comesos en altres zones del país.


Finalment, a Figueres, on l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va defensar la necessitat d’articular un municipalisme fort dins d’un projecte nacional autocentrat. Salellas va subratllar la importància de construir el màxim de candidatures que apostin per la ruptura democràtica i sàpiguen preparar-se per als reptes futurs. Segons va afirmar, les pròximes municipals i la resta d’eleccions es jugaran en tres grans eixos: “l’aposta del PSC, la de l’extrema dreta, o la d’una esquerra nacional i rupturista”.

