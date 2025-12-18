L'Assemblea Pagesa denuncia un frau democràtic per la suspensió de la votació sobre la modernització dels Canals dUrgell

L'Assemblea Pagesa de Catalunya ha denunciat públicament els fets greus derivats de la suspensió de la votació final sobre la modernització dels Canals d’Urgell, prevista inicialment per al 21 de desembre, una decisió que qualifica d’“estafa democràtica” i de vulneració dels drets dels regants i del conjunt de les Terres de Ponent.
Segons el comunicat fet públic, la suspensió de la votació és l’últim episodi d’un procés marcat per la manca de transparència, informació i garanties democràtiques, en el qual una minoria vinculada a l’establishment local i institucional estaria prenent decisions estratègiques sobre el model territorial de Ponent —polígons industrials, línies d’alta tensió, macroinstal·lacions de residus— sense comptar amb la participació real del territori. La modernització del Canal d’Urgell, asseguren, no n’és cap excepció.
L’organització recorda que des del setembre, quan es va començar a informar les col·lectivitats de regants sobre el projecte, s’han succeït els despropòsits. Denuncien que els regants s’han trobat amb un projecte ja aprovat des de la Casa Canal, presentat de manera superficial, sense documentació tècnica accessible, sense conèixer-ne l’autoria ni els acords signats amb la Generalitat o l’Estat, i amb una declaració d’impacte ambiental aprovada sense consulta prèvia als usuaris de l’aigua.
Assemblea Pagesa alerta també que el projecte posa en risc el model comunitari de gestió de l’aigua, ja que tot apunta que les col·lectivitats podrien deixar de ser una estructura d’autogestió dels propietaris per esdevenir simples oficines informatives, buidades de capacitat decisòria.
Un altre dels punts centrals de la denúncia és l’actuació de diverses juntes rectores de col·lectivitats, que, segons l’organització, han deixat de representar els regants per fer seguidisme de la Casa Canal, vulnerant fins i tot les ordenances internes. En aquest sentit, critiquen que s’hagin validat votacions amb un 50% + 1, malgrat que la normativa estableix que en decisions que comprometen greument el futur de la col·lectivitat cal una majoria qualificada de tres quartes parts.
Tot i aquest context, l'Assemblea Pagesa destaca que el resultat de les votacions ja celebrades no ha estat l’esperat pels impulsors del projecte: de les vuit col·lectivitats que han votat fins ara, set s’han posicionat clarament pel no. Segons l’organització, aquest fet ha provocat nerviosisme i ha desembocat en la decisió de suspendre la votació final, amb la participació de la Generalitat i la connivència d’alguns sindicats agraris.
Paral·lelament, denuncien la creació d’una taula de treball amb la Generalitat, de composició opaca i sense garanties que les col·lectivitats hi siguin representades. A més, alerten que les presses per iniciar les obres el 2026 eliminen qualsevol possibilitat d’un debat profund, obert i realment participatiu sobre el futur del Canal d’Urgell.
L'Assemblea Pagesa considera que la suspensió ha generat confusió deliberada entre els regants i ha servit per guanyar temps davant d’uns resultats adversos. Per tot plegat, qualifica el procés de frau democràtic i fa una crida a continuar votant un “no rotund” a les col·lectivitats.
L’organització exigeix que es mantingui l’assemblea de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell del 21 de desembre, que es respectin els resultats de les votacions ja realitzades i que el procés es dugui a terme fins al final. Així mateix, reclama la dimissió en bloc de la Junta rectora de la Casa Canal i de la direcció general, a qui acusa de mala fe i d’una gestió incompetent, ja evidenciada —segons recorden— durant la sequera del 2022.
“No és honest suspendre les votacions quan els resultats no són els desitjats”, conclou el comunicat, que reivindica el dret dels regants i del territori a decidir el futur del Canal d’Urgell amb garanties democràtiques reals.