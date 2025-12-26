Llibertat.cat
Internacional

Israel obre la porta al reconeixement internacional de Somalilàndia

Israel s’ha convertit en el primer estat del món a reconèixer oficialment la seva independència, un fet que pot marcar un punt d’inflexió per al territori situat a la banya d’Àfrica.

26/12/2025 Internacional

Després de més de trenta anys buscant legitimitat exterior, Somalilàndia ha fet un pas històric en l’escena internacional. Israel s’ha convertit en el primer estat del món a reconèixer oficialment la seva independència, un fet que pot marcar un punt d’inflexió per al territori situat a la banya d’Àfrica.


La decisió es va fer pública aquest dimarts i ha estat recollida per diversos mitjans globals, entre ells Al Jazeera. Segons aquestes informacions, el govern israelià i les autoritats de Somalilàndia han formalitzat l’acord mitjançant una declaració conjunta que estableix relacions diplomàtiques completes.


El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, fa poques hores en una videoconferència amb el President de Somalilàndia ha confirmat l’entesa i ha subratllat la voluntat d’enfortir els vincles polítics i institucionals entre ambdós territoris.


Somalilàndia es va separar unilateralment de Somàlia l’any 1991, després de la caiguda del règim de Siad Barre. Tot i controlar de manera efectiva el nord-oest de l’antic protectorat britànic, fins ara no havia obtingut el reconeixement formal de cap estat membre de l’ONU.


En els darrers mesos, Etiòpia havia fet un gest de reconeixement diplomàtic, però posteriorment va rectificar la seva posició. L’anunci d’Israel ha provocat reaccions immediates: els governs de Egipte i Djibouti, juntament amb el de Somàlia, han expressat el seu rebuig a aquesta decisió, alertant de possibles tensions regionals.

Seccions
Apartats
