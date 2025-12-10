Gairebé un miler de metges es mobilitzen a Barcelona per reclamar millores laborals i un estatut propi

Vora un miler de metges del sistema públic i concertat s’han manifestat aquest dimarts al centre de Barcelona en la primera de les quatre jornades de vaga convocades pel sindicat Metges de Catalunya per exigir millores laborals, més recursos i un estatut professional propi. Segons els convocants, el seguiment ha estat del 45%.
La protesta, que ha coincidit amb un context de saturació als CAP i urgències per l’augment de casos de grip, ha arrencat a les 9.30 h davant la Delegació del Govern, al carrer de Mallorca, i ha avançat per Pau Claris, ronda de la Universitat, Pelai i via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume, on s’ha llegit un manifest.
Sota el lema “A tu també t’afecta”, els professionals han corejat consignes com “Més bates i menys corbates”, “Metge cansat, pacient maltractat” o “Tanta espera ens desespera”. A la capçalera hi desfilava un caganer gegant amb la cara de la consellera de Salut, símbol de la indignació del col·lectiu.
El sindicat denuncia que l’esborrany del nou estatut marc del Sistema Nacional de Salut no garanteix condicions dignes ni recull les especificitats de la professió mèdica. Per això reclamen un estatut propi, així com més personal, una reducció de les guàrdies —especialment les de 24 hores— i que aquestes siguin retribuïdes per sobre de les hores ordinàries.
La vaga continuarà aquest dimecres, 10 de desembre, i es reprendrà els dies 14 i 15 de gener, si no hi ha avenços en la negociació.