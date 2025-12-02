Llibertat.cat
biodiversitat-pagesia
El projecte dimpuls de la biodiversitat dEixarcolant a lespai protegit de Bellmunt-Almenara arriba al seu equador

La Taula de governança es reuneix a Montgai per fer balanç del 2025 i planificar les accions del 2026, en un projecte que combina biodiversitat, pagesia i recuperació del patrimoni agrícola.

02/12/2025 Territori

El Col·lectiu Eixarcolant ha celebrat aquesta setmana la segona reunió anual de la Taula de governança del projecte que desenvolupa a l’Espai Natural Protegit (ENP) de Bellmunt-Almenara. La trobada, que va tenir lloc dilluns 24 de novembre a Montgai, va servir per fer balanç de les actuacions realitzades durant el 2025 i per compartir impressions sobre els resultats obtinguts fins al moment. El projecte es troba just a la meitat del seu curs.

La iniciativa, centrada en la millora dels hàbitats i la biodiversitat, aposta per la diversificació de cultius mitjançant la introducció de silvestres comestibles en extensiu –com la roella, el fonoll i la botja– i la recuperació de fruiters tradicionals de secà. Segons Eixarcolant, aquesta combinació permet reforçar la sostenibilitat agrària, incrementar la resiliència dels ecosistemes i contribuir a la preservació del mosaic agroforestal característic de la zona.

La reunió, organitzada i dinamitzada per la mateixa entitat, va aplegar els pagesos participants al projecte i representants dels ajuntaments integrats a l’espai natural protegit. Més enllà de l’exposició tècnica de resultats i accions futures, la sessió va posar l’èmfasi en l’intercanvi de sensacions, experiències i propostes de millora per orientar els treballs dels propers anys. L’acte va finalitzar amb un pica-pica que va servir per continuar el debat en un ambient distès.

Properes actuacions

La següent activitat del projecte serà una sessió de plantació d’arbres fruiters a Almenara, prevista per al 13 de desembre. L’objectiu és recuperar els marges de les finques i reforçar la presència de fruiters tradicionals, en coherència amb el projecte de cultius silvestres comestibles de secà. Es tracta d’una activitat apta per a tota la família i gratuïta, però amb inscripció prèvia a través del web d’Eixarcolant, ja que la ubicació exacta es comunicarà properament a les persones inscrites.

Durant la jornada hi haurà refrigeri per a tots els voluntaris i voluntàries.

