10 anys teixint des dels escenaris petits que fan gran la cultura: Teatrets dOsona celebra una dècada de complicitat i comunitat

Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona: Teatrets d’Osona celebra deu anys fent créixer les arts escèniques amb proximitat, emocions i comunitat. Una dècada de cultura compartida que vibra amb els pobles i que ha consolidat la diversitat de teatre, música, dansa i circ com a part de la vida quotidiana.
El 2026 se celebren els 10 anys de Teatrets d’Osona, una dècada de cultura de proximitat que ha convertit els escenaris en espais de trobada, complicitat i comunitat. Durant aquests anys, Teatrets ha ofert propostes que han captivat famílies, amics i generacions senceres, consolidant-se com un projecte cultural arrelat als pobles, amb una ànima gegant que ha fet créixer les arts escèniques des de la proximitat, la qualitat i el treball conjunt entre municipis.
Un dels objectius d’aquesta celebració és reforçar la programació conjunta i la complicitat territorial, posant en valor els petits grans teatres i sales d’Osona com a espais culturals essencials i plens de vitalitat, que actuen com a motors de dinamització artística al territori.
Per marcar aquesta fita, s’ha preparat un calendari d’actes que combina la sorpresa, la festa i la participació del públic. La celebració arrencarà amb una presentació oficial dels 10 anys el 15 de gener a les 11h a l’Auditori l’Ateneu de Sant Hipòlit de Voltregà, amb la participació de representants dels tres ajuntaments implicats. Aquesta primera acció institucional obrirà el camí cap al misteri de l’endemà: el 16 de gener, quan tindrà lloc el primer escenari secret, un format que convida a descobrir la màgia dels escenaris des de la sorpresa i la complicitat.
La proposta continuarà al març, amb un nou escenari secret a Roda de Ter, que portarà l’experiència al territori, i culminarà el 16 de maig amb un gran concert a Tona, que posarà banda sonora a l’aniversari. Serà de la mà d’Obeses i esdevindrà el punt de trobada final i festiu per a totes les persones que han fet possible aquests deu anys de Teatrets d’Osona.
Amb aquests actes, Teatrets d’Osona vol celebrar una dècada de compromís amb la cultura i amb la comunitat, oferint moments de sorpresa, festa i reconeixement que reflecteixen la força d’un projecte col·lectiu que continua mirant endavant. La celebració dels 10 anys és, alhora, un homenatge a totes les persones que han fet créixer els Teatrets i una invitació a seguir compartint històries, emocions i cultura a casa nostra.