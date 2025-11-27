Llibertat.cat
La campanya Carot, prou complicitat! denuncia la UIB per mantenir vincles amb empreses relacionades amb el genocidi a Palestina

Gaza
La campanya Carot, prou complicitat! denuncia la UIB per mantenir vincles amb empreses relacionades amb el genocidi a Palestina

Convoca un acte el 4 de desembrea les 25.30h  Edifici Antoni M. Alcover, aula 03A (Campus UIB), per analitzar el paper del Santander a la universitat pública i fa una crida al conjunt de la comunitat universitària i a la societat civil a participar-hi i a mantenir la pressió per trencar qualsevol col·laboració institucional amb empreses implicades en vulneracions de drets humans. L’acte comptarà amb les intervencions de: Toni Gómez, membre de l’Assemblea per Palestina de la UB; Laura del Vecchio, investigadora a la UIB i membre de la revista Nosaltres i Representants de la campanya “Carot, prou complicitat!”.

27/11/2025 Internacional

Més de dos anys després de l’escalada genocida a Palestina, la campanya “Carot, prou complicitat!” acusa el rectorat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de mantenir la seva connivència amb empreses vinculades a l’aparell repressiu i militar israelià, com Hewlett-Packard (HP), Caterpillar (CAT) o el banc Santander. Segons la plataforma, aquestes empreses són “partícips del genocidi” i continuen sent blanquejades des de la institució acadèmica.

Durant els darrers dos anys, el moviment de solidaritat amb Palestina ha tingut una presència constant a universitats d’arreu d’Europa, inclosa la UIB: comitès de solidaritat, acampades, concentracions, boicots i accions d’assenyalament han denunciat la complicitat institucional i han exigit la ruptura immediata de qualsevol acord amb empreses col·laboradores de l’Estat d’Israel.

Segons la campanya, aquestes mobilitzacions no només han exposat la responsabilitat de les universitats, sinó que també han contribuït a estendre la lluita antiapartheid a altres espais socials, culturals i laborals.

Un acte per assenyalar el paper del Santander a la universitat

En aquest context, “Carot, prou complicitat!” organitza el dijous 4 de desembre un acte obert al públic centrat en el paper del banc Santander dins del sistema universitari i en la seva presència específica a la UIB.

