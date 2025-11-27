La campanya Carot, prou complicitat! denuncia la UIB per mantenir vincles amb empreses relacionades amb el genocidi a Palestina

Més de dos anys després de l’escalada genocida a Palestina, la campanya “Carot, prou complicitat!” acusa el rectorat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de mantenir la seva connivència amb empreses vinculades a l’aparell repressiu i militar israelià, com Hewlett-Packard (HP), Caterpillar (CAT) o el banc Santander. Segons la plataforma, aquestes empreses són “partícips del genocidi” i continuen sent blanquejades des de la institució acadèmica.
Durant els darrers dos anys, el moviment de solidaritat amb Palestina ha tingut una presència constant a universitats d’arreu d’Europa, inclosa la UIB: comitès de solidaritat, acampades, concentracions, boicots i accions d’assenyalament han denunciat la complicitat institucional i han exigit la ruptura immediata de qualsevol acord amb empreses col·laboradores de l’Estat d’Israel.
Segons la campanya, aquestes mobilitzacions no només han exposat la responsabilitat de les universitats, sinó que també han contribuït a estendre la lluita antiapartheid a altres espais socials, culturals i laborals.
Un acte per assenyalar el paper del Santander a la universitat
En aquest context, “Carot, prou complicitat!” organitza el dijous 4 de desembre un acte obert al públic centrat en el paper del banc Santander dins del sistema universitari i en la seva presència específica a la UIB.