La campanya "Carot, prou complicitat" denuncia la UIB per blanquejar empreses vinculades al genocidi a Palestina

La campanya universitària "Carot, prou complicitat" ha denunciat aquest novembre el rectorat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per "blanquejar" empreses vinculades al genocidi a Palestina i per no complir la declaració aprobada pel Consell de Govern el maig de 2024, que comprometia la institució a trencar relacions amb empreses o entitats israelianes involucrades en violacions de drets humans.
El comunicat crític es fa públic un mes després del darrer alto el foc a Gaza, durant el qual l’Exèrcit d’Israel ha assassinat més de 250 persones, mentre que a Cisjordània la violència colona continua augmentant. Segons la campanya, el rectorat de la UIB va aprofitar l’anunci d’un acord de treva per difondre el seu últim posicionament sobre Palestina el 14 d’octubre, un dia abans de la vaga general convocada en solidaritat amb el poble palestí.
Segons expliquen, aquest comunicat pretenia “despolititzar el campus i frenar la mobilització”, ja que s’hi afirmava que la UIB no manté vinculacions amb empreses o institucions amb activitat en assentaments il·legals segons la base de dades de l’ONU, una afirmació que els activistes qualifiquen de “falsa i enganyosa”.
En una conversa prèvia amb el vicerector Carles Mulet, responsables de la campanya asseguren que la UIB els va informar de la ruptura imminent amb la Fundació Palma Aquàrium, vinculada al grup empresarial israelià Kahn Group. Tot i això, els convenis amb aquesta entitat encara apareixen al web institucional un mes després.
Empreses assenyalades: HP, CAT i Santander
La campanya denuncia també que el rectorat evita mencionar les relacions vigents amb empreses com Hewlett-Packard (HP), Caterpillar (CAT) o el Banco Santander, que segons la Relatora especial de l’ONU per a Palestina, Francesca Albanese, són “part activa de l’engranatge militar, colonial i genocida” d’Israel.
En el cas del Santander, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau recorda que el banc va invertir més de 2.400 milions de dòlars el 2024 en empreses d’armament implicades en conflictes com el de Gaza, el Iemen o el Sàhara Occidental. El rector, Jaume Carot, ha defensat que no hi ha alternatives financeres al Santander, una postura que els promotors de la campanya consideren “immoral i incompatible amb la pau i els drets humans que la UIB proclama”.
Exigeixen transparència i ruptura total
Els promoters de “Carot, prou complicitat” reclamen que la UIB actuï amb “coherència i transparència”, i compleixi la declaració del Consell de Govern que suposava el compromís de tallar qualsevol vincle acadèmic o comercial amb entitats participants en l’ocupació i el genocidi. Exigeixen un procés públic i participatiu per suspendre tots els convenis amb empreses implicades, i alerta que no permetran que la universitat pública "es converteixi en altaveu ni peó del negoci de la guerra".