Les infermeres i les Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI) han convocat una manifestació per al 23 de novembre a Barcelona per denunciar el deteriorament de la sanitat pública i exigir canvis urgents en les condicions laborals, l’organització del sistema i el finançament.
Tot i que la convocatòria sorgeix del personal d’infermeria i TCAI, s’adreça explícitament a tota la ciutadania, plataformes socials, col·lectius i sindicats, amb l’objectiu que la mobilització esdevingui una defensa col·lectiva dels serveis públics. “La sanitat pública és un dret de tothom. El 23 de novembre omplirem els carrers de Barcelona per defensar-la.”
Les organitzadores alerten que la situació actual posa en risc tant el benestar dels professionals com la seguretat assistencial de les persones usuàries. “Sense professionals no hi ha sistema sanitari, i la mancança de personal implica riscos greus per als pacients.”
Per què es mobilitzen? Les principals demandes
Després de més d’una dècada de retallades, sobrecàrrega i externalitzacions, el personal sanitari denuncia que el model actual està al límit i que cal un gir estructural. Les reivindicacions centrals són:
-Sanitat pública, universal i de qualitat, sense privatitzacions.
-Reconeixement professional real: infermeres A1 i TCAI C1.
-Jornada de 35 hores setmanals per salut laboral i atenció segura.
-Jubilació anticipada per professions d’alta exigència.
-Condicions laborals dignes i reducció de la sobrecàrrega física i mental.
-Més recursos i més contractació estable.
Les convocants insisteixen que el debat no és sectorial, sinó de país: “Defensar la sanitat pública és defensar els nostres drets com a societat.”
Una mobilització oberta, no corporativa
Les professionals subratllen que la convocatòria no és només per millorar condicions laborals, sinó per evitar la degradació deliberada del sistema públic: “Si el sistema col·lapsa, qui hi guanya és la sanitat privada. La nostra lluita és per preservar el servei públic.”
Cap a una gran mobilització
La ruta i els horaris s’anunciaran els propers dies, però l’objectiu ja està definit: convertir el 23 de novembre en una jornada massiva en defensa de la sanitat pública. “La sanitat pública és de tots. La defensarem juntes.”