Vaga estudiantil a la UIB per Palestina: Carot, prou complicitat!

Aquest matí, el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha viscut una jornada de vaga estudiantil en solidaritat amb el poble palestí i sota el lema “Carot, prou complicitat!”, en referència al rector Jaume Carot.
Malgrat les amenaces d’alguns professors i la confusió generada pel Síndic i el Rectorat sobre el dret de vaga, la mobilització s’ha fet sentir amb força. Els col·lectius estudiantils han recorregut aula per aula per informar sobre els drets de l’alumnat i els motius de la protesta, que denuncia la complicitat institucional de la UIB amb el genocidi en curs a Palestina.
Els organitzadors assenyalen que, tot i que el rectorat ha començat a reconèixer el que passa a Gaza en termes de “genocidi”, manté relacions amb empreses que col·laboren directament o indirectament amb l’extermini i l’ocupació del poble palestí. Entre aquestes, els estudiants destaquen Palma Aquàrium, REMAX, Banco Santander, CAT i HP, i exigeixen la ruptura immediata de tots els acords amb aquestes entitats.
La concentració, que ha reunit prop de dues-centes persones davant el rectorat, ha estat un clam de boicot, denúncia i solidaritat internacionalista. Els assistents han corejat consignes com “Boicot a Israel!” i “Visca Palestina lliure!”, i han desplegat pancartes reclamant una universitat lliure de complicitats amb l’apartheid i la guerra.
La jornada continua aquesta tarda, amb la manifestació sindical convocada a les 18.30 h a la plaça d’Espanya de Palma, on s’espera la participació d’estudiants i col·lectius de suport a Palestina. “És gràcies a la pressió estudiantil que avui el rectorat parla de genocidi. Però encara no n’hi ha prou: cal coherència i valentia política”, han afirmat des de la campanya Carot, prou complicitat!.