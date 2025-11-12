En un moment de possible propera negociació de pressupostos estatals (que probablement no seran aprovats), Ecologistes en Acció apunta que cal introduir-hi la discussió del pressupost en defensa. Per això, recorda que des de la plataforma Catalunya per la Pau i la campanya Desmilitaritzar és Descarbonitzar s’està impulstant un Manifest de rebuig al pacte aranzelari que Donald Trump i Ursula Von der Leyen van signar el passat mes d’agost i que suposa obligacions de compra d’armament i combustibles fòssils per a la Unió Europea vers els Estats Units.