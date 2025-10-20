Un sopar damics homenatjarà els Premis Octubre davant la seva aturada per primera vegada des del 1973

Un grup d’amics d’Eliseu Climent i Rosa Raga ha organitzat un sopar de reconeixement als Premis Octubre, que tindrà lloc el dissabte 25 d’octubre, a les 21 h, al Centre Octubre de València. L’acte, que vol retre homenatge a la trajectòria dels guardons i a la tasca cultural impulsada per Edicions 3i4, comptarà amb les intervencions de Maria Conca, Josep Guia, Agustí Cerdà, Fanny Tur i Laura Borràs, i serà conduït pel periodista Víctor Maceda.
La iniciativa sorgeix de manera espontània després que Edicions Tres i Quatre anunciara fa uns mesos que aquest 2025 no hi haurà convocatòria dels Premis Octubre, per primera vegada des de la seva creació, l’any 1973. En una breu nota publicada a la web dels premis, l’editorial explicava que “l’organització ha pres aquesta decisió com a conseqüència d’una conjunció de factors adversos i per elements d’ordre intern”.
Un buit en la vida cultural del país
Els Premis Octubre —que inclouen el Joan Fuster d’Assaig, l’Andròmina de Narrativa, el Vicent Andrés Estellés de Poesia i el Pere Capellà de Teatre— han estat, durant més de mig segle, un dels grans referents literaris dels Països Catalans, tant per la seva importància artística com pel seu simbolisme cultural i polític.
Des de 1972, quan la Societat Coral El Micalet va convocar el primer premi Joan Fuster d’Assaig —guanyat per Francesc Vallverdú amb El fet lingüístic com a fet social—, aquests guardons han servit de pont entre generacions d’autors i d’espai de trobada del món cultural i intel·lectual en català.
Al llarg de 53 edicions, els Premis Octubre han contribuït decisivament a la projecció d’autors com Carmelina Sánchez-Cutillas, Joan F. Mira, Isa Tròlec o Josep Piera, i han esdevingut un acte de reafirmació nacional i lingüística que cada tardor reunia figures de la cultura i la política dels Països Catalans.
Una pausa forçada
L’any passat, el premi Andròmina va quedar desert malgrat que s’hi havien presentat noranta-dues obres, i no es va celebrar el tradicional sopar del jurat ni el lliurament públic dels guardons. Segons fonts de l’editorial, la situació econòmica de Tres i Quatre i la pèrdua d’ajuts institucionals per part de les institucions valencianes han estat factors determinants per a aquesta aturada.
Tot i això, l’organització ha assegurat que treballa per “trobar una via d’estabilitat econòmica que permeta encarar el futur” i reprendre el certamen els pròxims anys.
Un gest de suport i de resistència
El sopar de reconeixement d’aquest dissabte, impulsat per amics i col·laboradors històrics dels Octubre, vol ser una mostra de suport i d’agraïment a una iniciativa que, durant més de cinc dècades, ha mantingut viva la flama de la literatura i la cultura catalanes al conjunt dels Països Catalans de la mà d'Eliseu Climent i Rosa Raga.
Les reserves per assistir-hi, al preu de 30 €, es poden fer fins al 20 d’octubre contactant amb Sixte Llop (651 518 564) o Àlex Gisbert (635 019 309).