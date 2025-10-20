Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada

Un sopar damics homenatjarà els Premis Octubre davant la seva aturada per primera vegada des del 1973

Homenatge
Un sopar damics homenatjarà els Premis Octubre davant la seva aturada per primera vegada des del 1973

El sopar impulsat per amics i col·laboradors històrics dels Octubre, vol ser una mostra de suport i d’agraïment a una iniciativa que, durant més de cinc dècades, ha mantingut viva la flama de la literatura i la cultura catalanes al conjunt dels Països Catalans de la mà d'Eliseu Climent i Rosa Raga.

20/10/2025

Un grup d’amics d’Eliseu Climent i Rosa Raga ha organitzat un sopar de reconeixement als Premis Octubre, que tindrà lloc el dissabte 25 d’octubre, a les 21 h, al Centre Octubre de València. L’acte, que vol retre homenatge a la trajectòria dels guardons i a la tasca cultural impulsada per Edicions 3i4, comptarà amb les intervencions de Maria Conca, Josep Guia, Agustí Cerdà, Fanny Tur i Laura Borràs, i serà conduït pel periodista Víctor Maceda.

La iniciativa sorgeix de manera espontània després que Edicions Tres i Quatre anunciara fa uns mesos que aquest 2025 no hi haurà convocatòria dels Premis Octubre, per primera vegada des de la seva creació, l’any 1973. En una breu nota publicada a la web dels premis, l’editorial explicava que “l’organització ha pres aquesta decisió com a conseqüència d’una conjunció de factors adversos i per elements d’ordre intern”.

Un buit en la vida cultural del país

Els Premis Octubre —que inclouen el Joan Fuster d’Assaig, l’Andròmina de Narrativa, el Vicent Andrés Estellés de Poesia i el Pere Capellà de Teatre— han estat, durant més de mig segle, un dels grans referents literaris dels Països Catalans, tant per la seva importància artística com pel seu simbolisme cultural i polític.

Des de 1972, quan la Societat Coral El Micalet va convocar el primer premi Joan Fuster d’Assaig —guanyat per Francesc Vallverdú amb El fet lingüístic com a fet social—, aquests guardons han servit de pont entre generacions d’autors i d’espai de trobada del món cultural i intel·lectual en català.

Al llarg de 53 edicions, els Premis Octubre han contribuït decisivament a la projecció d’autors com Carmelina Sánchez-Cutillas, Joan F. Mira, Isa Tròlec o Josep Piera, i han esdevingut un acte de reafirmació nacional i lingüística que cada tardor reunia figures de la cultura i la política dels Països Catalans.

Una pausa forçada

L’any passat, el premi Andròmina va quedar desert malgrat que s’hi havien presentat noranta-dues obres, i no es va celebrar el tradicional sopar del jurat ni el lliurament públic dels guardons. Segons fonts de l’editorial, la situació econòmica de Tres i Quatre i la pèrdua d’ajuts institucionals per part de les institucions valencianes han estat factors determinants per a aquesta aturada.

Tot i això, l’organització ha assegurat que treballa per “trobar una via d’estabilitat econòmica que permeta encarar el futur” i reprendre el certamen els pròxims anys.

Un gest de suport i de resistència

El sopar de reconeixement d’aquest dissabte, impulsat per amics i col·laboradors històrics dels Octubre, vol ser una mostra de suport i d’agraïment a una iniciativa que, durant més de cinc dècades, ha mantingut viva la flama de la literatura i la cultura catalanes al conjunt dels Països Catalans de la mà d'Eliseu Climent i Rosa Raga.

Les reserves per assistir-hi, al preu de 30 €, es poden fer fins al 20 d’octubre contactant amb Sixte Llop (651 518 564) o Àlex Gisbert (635 019 309).

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Convoquen una manifestació i concentració a Reus per la Vaga General per Palestina
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. 85 anys de lafusellament del president Lluís Companys
  4. 80 anys de l'apel·lació dels catalans a les Nacions Unides
  5. Més de dues-centes persones reclamen la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan
  6. Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República
  7. LANC dona suport a la pagesia del Maresme i denuncia lespeculació urbanística al Pla de Balasc de Santa Susanna
  8. "Memòria del fang": la mirada col·lectiva que rescata lesperança entre les ferides de la DANA
  9. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
  10. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid