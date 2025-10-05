Torre del Cintoi: preservar la història, construir el futur

Al Vendrell tenim un patrimoni històric que explica qui som i d’on venim. Massa sovint, però, l’hem deixat en un segon pla. La Torre del Cintoi, juntament amb les torres del Puig i del Botafoc, és part d’un antic sistema de vigilància medieval que defensava la nostra població dels atacs pirates i salvaguardava el litoral. Aquestes torres no són només pedres velles: són testimonis vius de la nostra història i de la capacitat de les comunitats del passat per organitzar-se i protegir-se.
Avui, la Torre del Cintoi es troba en un estat de precarietat alarmant, amenaçada pel pas del temps i per la manca de manteniment. Però aquest patrimoni no és només un record del passat; és també memòria, identitat i oportunitat. Conservar-la significa garantir que les futures generacions puguin connectar amb la seva història, que el Vendrell pugui posar en valor el seu llegat i que el nostre territori generi projectes culturals i turístics que el facin reconeixible i estimat.
Gràcies al llibre Un camí que porta a l’origen del Vendrell medieval, escrit per la vendrellenca Núria Canyelles Vilar, sabem que el mes de juny de l’any 2018 l’Ajuntament del Vendrell ja va rebre un informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural instant-lo a intervenir en les torres del municipi. Han passat set anys i encara no s’ha actuat, posant en risc la seva conservació.
Des de Som Poble - ERC no ens resignem a veure com es degrada el nostre patrimoni. Defensem una aposta clara per la conservació activa del territori i per projectes que protegeixin i facin brillar elements històrics com la Torre del Cintoi. Per això proposem un projecte integral que inclogui les tres torres de vigilància, amb actuacions de restauració i consolidació, així com activitats divulgatives que les converteixin en un recurs cultural, educatiu i turístic obert a tothom.
Preservar el patrimoni no és només una responsabilitat: és una decisió política. I nosaltres apostem per un model on el Vendrell no perdi la seva història, on la ciutadania pugui gaudir del seu llegat i on el municipi sigui un referent de conservació i respecte pel passat. És hora d’actuar, abans no sigui massa tard.