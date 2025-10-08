Nova mobilització contra contra l'ampliació del Polígon CATSUD a Tortosa

Un cop més, i ja en són cinc, el veïnat proper al Polígon CATSUD i l’empresa KRONOSPAN Tortosa SL. es concentrarà demà, dijous 9 d’octubre a les 19h, davant l’Ajuntament de Tortosa, per tal de sensibilitzar sobre l’impacte ambiental i sobre la salut de les persones que representa l’ampliació del mateix per encabir nous processos industrials. L’acció consistirà en una performance relacionada amb el patiment de les persones que viuen al voltant d’aquest polígon industrial.
Per aquest motiu reclamen, un cop més a les administracions competents, que duguin a terme els tràmits necessaris i els controls contemplats en les autoritzacions ambientals de les empreses instal·lades per comprovar-ho i aplicar, si s’escau, el règim sancionador pertinent, tal com han fet en les quatre anteriors concentracions..
L’objectiu d’aquestes accions és donar a conèixer la problemàtica que, amb l’ampliació del polígon CATSUD, s’agreujarà encara més i que, al seu entendre, pot acabar afectant també a tot el Delta i la seva gent. El veïnat reclama l’aturada del procés d’ampliació del Polígon Industrial Catalunya Sud, un projecte destructiu pel medi natural i la salut dels habitants, que persegueix la implantació de més indústries químiques i contaminants.
Ecologistes en Acció a les Terres de l’Ebre defensa el veïnat afectat per les contaminacions actuals, el veïnat que serà expropiat de les seves cases i terrenys de cultiu, així com a la natura, perquè aquest projecte polític que es vol imposar, es farà dins de la reserva de la biosfera i al mig de Parcs Naturals amb catalogació Natura 2000. L’acció, organitzada per Sos Salut, que engloba al veïnat afectat, compta també amb el suport d’altres organitzacions, a més del GETE-Ecologistes en Acció, com:
M’estimo les Terres de l’Ebre
Associació de veïns Badó-Masroig, de l’Aldea
Terra i Pau
Stop 5G.Les terres de l’Ebre
No Biogàs, Camp redó
GEPEC-EdC
Associació Sediments
Associació Mediambiental Veïns de Santa Bàrbara