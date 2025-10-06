El jovent torna a sortir al carrer per recordar que l1 dOctubre és viu

La plaça Urquinaona s’ha omplert aquest diumenge de crits, estelades i pancartes per reivindicar que “sense joventut no hi ha revolució”. La sectorial Joves per la Independència, vinculada a l’Assemblea Nacional Catalana, ha celebrat la seva primera manifestació amb un missatge clar: “l’1 d’octubre encara és vigent”.
La marxa, amb prop de dues-centes persones, ha baixat per la Via Laietana entre consignes com “1 d’octubre, ni oblit ni perdó”, “Fora les forces d’ocupació” i “Països Catalans, un sol poble”. La presència majoritària de joves —amb el suport d’alguns veterans de Meridiana Resisteix— ha donat un aire combatiu i intergeneracional a la protesta.
“L’independentisme no ha mort. Som aquí per prendre el relleu d’aquesta lluita per la llibertat dels pobles”, ha afirmat Pau Pacheco, portaveu de la sectorial, davant dels mitjans.
Els joves han rebutjat la idea que a Catalunya s’hagi restablert una “normalitat institucional”, i han assenyalat el president Salvador Illa per voler “fer creure” que la situació política està resolta. “Vuit anys després del referèndum, els joves encara hi som perquè l’únic camí per a la llibertat és la democràcia”, ha reblat Pacheco.
La marxa ha acabat a la plaça Sant Jaume, on els manifestants han cridat consignes en record dels represaliats i han reclamat que la lluita per la independència “torni als carrers”. L’acte ha servit com a punt de partida simbòlic per a una nova etapa de mobilització juvenil dins del moviment independentista.
