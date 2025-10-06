Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

El jovent torna a sortir al carrer per recordar que l1 dOctubre és viu

Per la república catalana
El jovent torna a sortir al carrer per recordar que l1 dOctubre és viu

La marxa, amb prop de dues-centes persones, ha baixat per la Via Laietana entre consignes com “1 d’octubre, ni oblit ni perdó”, “Fora les forces d’ocupació” i “Països Catalans, un sol poble”. La presència majoritària de joves —amb el suport d’alguns veterans de Meridiana Resisteix— ha donat un aire combatiu i intergeneracional a la protesta.

06/10/2025 Política

La plaça Urquinaona s’ha omplert aquest diumenge de crits, estelades i pancartes per reivindicar que “sense joventut no hi ha revolució”. La sectorial Joves per la Independència, vinculada a l’Assemblea Nacional Catalana, ha celebrat la seva primera manifestació amb un missatge clar: “l’1 d’octubre encara és vigent”.

La marxa, amb prop de dues-centes persones, ha baixat per la Via Laietana entre consignes com “1 d’octubre, ni oblit ni perdó”, “Fora les forces d’ocupació” i “Països Catalans, un sol poble”. La presència majoritària de joves —amb el suport d’alguns veterans de Meridiana Resisteix— ha donat un aire combatiu i intergeneracional a la protesta.

“L’independentisme no ha mort. Som aquí per prendre el relleu d’aquesta lluita per la llibertat dels pobles”, ha afirmat Pau Pacheco, portaveu de la sectorial, davant dels mitjans.

Els joves han rebutjat la idea que a Catalunya s’hagi restablert una “normalitat institucional”, i han assenyalat el president Salvador Illa per voler “fer creure” que la situació política està resolta. “Vuit anys després del referèndum, els joves encara hi som perquè l’únic camí per a la llibertat és la democràcia”, ha reblat Pacheco.

La marxa ha acabat a la plaça Sant Jaume, on els manifestants han cridat consignes en record dels represaliats i han reclamat que la lluita per la independència “torni als carrers”. L’acte ha servit com a punt de partida simbòlic per a una nova etapa de mobilització juvenil dins del moviment independentista.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. La Franja serà present a Lleida el 5 doctubre en defensa de la terra
  5. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  6. El 6 d'Octubre de 1934: la lluita per la República catalana
  7. Els joves de lANC criden a omplir Urquinaona el 5 doctubre per reactivar la lluita independentista
  8. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  9. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
  10. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid