Perservació del medi ambient

Suport a la quarta protesta veïnal en oposició a l’ampliació del polígon CatSud

Un cop més, i ja en són quatre, el veïnat proper al Polígon CatSud ha organitzat una nova acció de sensibilització sobre l’impacte ambiental que representa l’ampliació del mateix per encabir nous processos industrials. L’acte ha comptat amb la col·laboració especial de la poetessa de l’Ebre Contxita Jiménez, que ha recitat diversos dels seus poemes , particularment alguns que feien referència a la pèrdua d’oliveres i de paisatge a les nostres terres.

Ecologistes en Acció de les Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona defensem el veïnatge afectat per les contaminacions actuals, les persones que seran expropiades de les seves cases i terrenys de cultiu, així com a la natura, perquè aquest projecte polític que es vol imposar es farà dins de la reserva de la biosfera i al mig de Parcs Naturals amb catalogació Natura 2000.

Ecologistes en Acció porta reclamant amb insistència el control ambiental contemplat en l’autorització ambiental que permet el funcionament de l’actual planta. En aquest sentit el 8 de juliol farà els 3 mesos preceptius per a que la Generalitat respongui a les qüestions que sobre aquest tema vam presentar per escrit i registre d’entrada. Si esgotat aquest termini seguim sense rebre resposta, Ecologistes en Acció estudiarà les accions jurídiques i administratives que calguin per a que es compleixi la Llei de transparència per part de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica encapçalada per Silvia Paneque.