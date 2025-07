Contaminació

Quarta protesta veïnal en oposició a l’ampliació del polígon CatSud

Un cop més, i ja en són quatre, el veïnat proper al Polígon CATSUD ha organitzat una nova acció de sensibilització sobre l’impacte ambiental que representa l’ampliació del mateix per encabir nous processos industrials. L’acte tindrà lloc el dia 4 de juliol, a les 19:00 h davant l’Ajuntament de Tortosa.

L’acció consistirà en una lectura de poemes de la poetessa de l’Ebre Contxita Jiménez Abril i un final d’acte sorprenent relacionat amb el patiment de les persones que viuen al voltant d’aquest polígon industrial.

Per aquest motiu, reclamen un cop més a les administracions competents que duguin a terme els tràmits necessaris i els controls contemplats en les autoritzacions ambientals de les empreses instal·lades per comprovar-ho i aplicar, si s’escau, el règim sancionador pertinent, tal com han fet en les tres anteriors concentracions. Tot i que en aquestes no hi ha hagut presència ni suport de cap grup polític, segons la premsa algun ja ha portat el tema al Parlament de Catalunya en forma de preguntes escrites.

L’objectiu d’aquestes accions és donar a conèixer la problemàtica que, amb l’ampliació del polígon CATSUD, s’agreujarà encara més i que, al seu entendre, pot acabar afectant també a tot el delta i la seva gent. El veïnat reclama l’aturada de l’ampliació del Polígon Industrial Catalunya Sud, un projecte destructiu pel medi natural i la salut dels habitants, que persegueix la implantació de més indústries químiques i contaminants, aquesta vegada de format XXL.

Ecologistes en Acció defensen el veïnatge afectat per les contaminacions actuals, el veïnatge que serà expropiat de les seves cases i terrenys de cultiu, així com a la natura, perquè aquest projecte polític que es vol imposar, es farà dins de la reserva de la biosfera i al mig de Parcs Naturals amb catalogació Natura 2000.