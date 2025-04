En defensa del territori

Ecologistes en acció lliura Silvia Paneque les reivindicacions de la Xarxa No al Polígon CATSUD

El passat dilluns dia 7 d’abril va tenir lloc una reunió entre la Federació Catalana d’Ecologistes en Acció i la Hble. Sra. Sílvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en la qual es van tractar diversos temes de la seva competència i a la qual van assistir també el Sr. Jordi Sargatal, Secretari de transició Ecològica i el Sr. Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Per la Federació d’Ecologistes en Acció es va incloure representació de grups territorial entre els quals el de Tarragona i l’Ebre.

En el decurs de la reunió la representant de la zona de l’Ebre va lliurar a la Consellera un document que recull les principals problemàtiques ambientals en les que treballa el grup ecologista amb les diferents plataformes locals entre les quals destaquen, principalment, l’ampliació del PDU del polígon industrial CATSUD i molt en especial, les queixes que està generant el funcionament actual de la fàbrica KRONOSPAN TORTOSA.

La principal reivindicació fa referència a l’actual funcionament de l’empresa KRONOSPAN TORTOSA, sobre la qual, i en nom també de la Plataforma No al Polígon CATSUD, es va demanar informació a la Consellera sobre les inspeccions i controls que s’estan duent a terme en compliment de l’autorització ambiental emesa per la Generalitat, la qual determina els nivells màxims d’emissions a l’atmosfera, aigua i sòl, els incompliments detectats, les mesures correctores exigides i si s’ha incoat algun expedient sancionador a l’efecte.

Al respecte de l’ampliació del Polígon Industrial CATSUD es va destacar la problemàtica que pot representar l’ampliació d’aquesta empresa altament contaminant i també es va sol·licitar l’aturada del procediment administratiu fins que l’ACA no hagi avaluat els efectes sobre la inundabilitat que pot comportar l’adopció de la solució proposada en l’estudi d’impacte ambiental que consta a l’avanç del projecte al qual diverses entitats, entre les quals Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre, han presentat suggeriments d’acord amb l’estat actual de la tramitació del projecte de PDU.

També es va sol·licitar la moratòria de les autoritzacions a les macro granges en les zones vulnerables per concentració de nitrats i dimensionar les plantes de biogàs previstes a les terres de l’Ebre a les necessitats específiques del territori . També dins l’àmbit de les seves competències es va sol·licitar informació sobre la torre de refrigeració de la Central Nuclear d’Ascó en allò que té a veure amb l’increment de la temperatura de l’aigua del riu i la gestió dels residus inclosos en la mateixa.

Per últim en allò que fa referència a la desembocadura del riu Francolí, que queda molts cops sec en els darrers 4 km impedint l’arribada d’exemplars adults d’Anguila europea a la mar, vam entregar-li la proposta que prèviament havíem lliurat a l’ACA per assegurar un cabal mínim i la sol·licitud d’inspeccions dels pous que extrauen aigua, tant de manera legal com també il·legal.

El document, que inclou per a cada tema tot un seguit de requeriment d’informació i posicionaments als quals la Consellera es va comprometre a donar resposta, també s’ha entregat oficialment per registre aquesta mateixa setmana.