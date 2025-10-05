Llibertat.cat
Mor el cantant nord-català Cris Cayrol

En homentage
Mor el cantant nord-català Cris Cayrol

Va iniciar el seu pas pel món de la música com a integrant del Grup Guillem de Cabestany. Posteriorment, va crear el grup Roc i Foc i va publicar diversos discos en solitari

05/10/2025 Cultura

Cris Cayrol, nascut el 1957 a Sallagosa (Cerdanya), ha mort aquest dissabte deixant una empremta fonda en la música i la cultura del Rosselló. Fill del poeta i dramaturg Jordi-Pere Cerdà (nom literari d’Antoine Cayrol), va heretar d’ell una forta sensibilitat artística i un profund compromís amb la llengua i la identitat catalana.

Va iniciar el seu recorregut musical com a integrant del Grup Guillem de Cabestany, una de les primeres formacions nord-catalanes que fusionaven cançó popular i reivindicació cultural. Posteriorment, va fundar el grup Roc i Foc, amb el qual va publicar L’Aligator (ADV, 1978), un treball marcat per una barreja d’estils que anaven del rock al folk, passant per la sàtira social i l’humor.

En solitari, Cayrol va enregistrar tres referències clau de la seva trajectòria: el senzill El xot (ADV, 1981) i els LP L’home de Talteüll (autoeditat, 1985) i Publicitat (ADX, 1987). El 2010 va reunir part de la seva obra al disc recopilatori Les millors cançons de Cris Cayrol (Vocation Records). Entre els seus temes més coneguts destaquen “La Cerdanya”, “L’Al·ligàtor”, “L’home de Talteüll”, “Sega”, “Publicitat” i “Pobles del Rosselló”, cançons que combinaven ironia, tendresa i una mirada arrelada al país.

A més de la seva activitat musical, Cayrol va exercir com a mestre d’escola i va participar activament en els projectes de ràdios lliures i en diverses iniciatives culturals per la promoció de la llengua catalana. També va ser autor del conte musical El picot de Montescot i va col·laborar en adaptacions literàries i musicals d’obres del seu pare.

El 2002, va publicar el llibre Oiseaux (Editorial Bremond), una edició bilingüe i adaptació al francès de Ocells per a Cristòfor de Jordi-Pere Cerdà, reforçant així el seu vincle entre la creació musical i la literària.

Amb la seva mort, Cataluya Nord perd una de les seves veus més singulars, capaç de convertir la quotidianitat i l’humor popular en cançó, i de mantenir viva la flama d’una cultura compartida a banda i banda del Pirineu.

Cris Cayrol va ser el convidat d'en Berenguer Ballester el desembre del 2017 (Entrevista)

