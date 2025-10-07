Segons l’Assemblea de Docents, la Conselleria d’Educació ha tornat a cedir davant les pressions dels sectors més reaccionaris. Inspecció Educativa ha tramès un requeriment oficial a totes les direccions dels centres escolars de les Illes Balears, demanant una còpia en pdf (versió castellana) del full de matrícula de 4t d’Educació Infantil de juny de 2025.
El requeriment, signat pel cap del Departament d’Inspecció Educativa, Gabriel Timoner Sampol, respon a una sol·licitud d’accés a la informació pública presentada per l’entitat ‘Escuela de Todos’, coneguda pel seu activisme contrari a l’escola en català.
L’Assemblea de Docents considera “indignant” que la Inspecció, en lloc de vetllar pel compliment dels projectes lingüístics de centre, dedic el seu temps a respondre demandes ideològiques d’un grup que “pretén desprestigiar el professorat i sembrar sospites injustificades sobre la seva feina”.
Segons el col·lectiu, aquesta actuació forma part d’una estratègia de politització de l’educació i d’atac a la llengua catalana, pròpia “d’un grup altament ideologitzat que no cerca la justícia ni el bon funcionament escolar, sinó crear una falsa polèmica en un àmbit on hi ha un ampli consens social”.
Els docents recorden, a més, que enguany la matrícula s’ha pogut fer íntegrament en línia, sense necessitat de passar pels centres, la qual cosa fa “encara més absurda” la petició.
Finalment, denuncien que mentre l’ús del català recula als centres, es mantenen greus mancances de personal i d’infraestructures. “La Conselleria d’Educació demostra submissió als grupuscles extremistes i a la politització de l’escola des de les posicions més reaccionàries”, conclou l’Assemblea de Docents.