Docents en lluita

L'Assemblea de docents de les Illes denuncia Educació per considerat les ràtios "il·legals"

L'Assemblea de Docents ha denunciat aquest divendres que la Conselleria programa ràtios «fora de la llei i per segon any consecutiu». Així, des de la coordinadora de l'Assemblea de Docents han demanat als equips directius que duguin la proposta de la Conselleria a debat i decisió dels claustres i que no acceptin les propostes de grups que superin la normativa pel que fa al nombre màxim d'alumnes, segons informa dBalears



L'Assemblea explica que els criteris «confirmen» la intenció de superar el nombre màxim d'alumnes per grup, permès legalment, això és, segons han informat, 25 alumnes a educació infantil i primària, 30 alumnes a ESO i 35 a batxillerat. En aquest sentit, els criteris de la Conselleria per confeccionar els grups queden «ben lluny» del projecte del document del Pacte Educatiu aprovat pel Consell Escolar de les Balears que, tal com han recalcat des de l'Assemblea, diu: «Una educació de qualitat implica una reducció significativa de les ràtios fins a 20 a l'educació infantil, 25 a primària i 30 a secundària i batxillerat».

Per contra, en el document que ha publicat la Conselleria amb els criteris per a la confecció d'unitats i la quota de professorat apareix: «Al 1r curs d'Educació Primària es desdoblarà el grup en superar els 27 alumnes.Als cursos 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària, es desdoblarà el grup en superar els 28 alumnes». A ESO, «Nombre màxim d'alumnes per unitat: 30 alumnes. Es desdoblarà el grup en superar els 32 alumnes» i a batxillerat «Nombre màxim d'alumnes per unitat: 35 alumnes. Es desdoblarà el grup en superar els 38 alumnes».

És per això que des de l'Assemblea de Docents entenen que la Conselleria afirma «sense rubor» que planificarà i permetrà grups que superin els 25 alumnes a primària i al màxim possible a l'ESO i batxillerat. Des de l'Assemblea lamenten que el mateix document afirma que «compensarà» la situació de les ràtios incrementant la quota de professors als centres que superin la mitjana amb més de 27 alumnes.