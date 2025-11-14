Demà a les 19h, la Gota Catalana organitza una conversa entre Andreu Marfull i David Raventós sobre “LA NOBLE VERITAT”. Tenint en compte, segons els organitzadors que la noble mentida es pot, però, combatre amb “la noble veritat” que la despulla
La conversa es pot veure presencialment (Plural-21 (passatge de Gaiolà, 24, 08013, Barcelona) i en línia pel canal youtube@lagotacatalana
Andreu Marfull Pujadas (Barcelona, 1971)Arquitecte i doctor en geografia, urbanista, professor universitari. Investigador en temes històrics, a l’ensems imbricats dins una dimensió neocronològica. Des de l’any 2018 és Professor a Temps Complert a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a Chihuahua, Mèxic. Autor entre altres libres de: “El cas de Catalunya: Apel·lació a les Nacions Unides (1945)” (2025), “Els catalans apel·len a les Nacions Unides. d’Utrecht a San Francisco, passant per Nova York (1713-1945-2017)” (2021), “La vía cronológica. Basada en la Nueva Cronología de Fomenko y Nosovskiy y en la Cronología X-185” (2020), “Catalonophobia. Una qüestió d’Estat” (2018). (veure entrevista)
David Raventós i Gaset (Barcelona, 1969) llicenciat en dret, activista polític. President i fundador de Directe 68, partit polític creat el gener del 2018 amb l’objectiu declarat de portar Catalunya a la independència mitjançant una Declaració Unilateral d’Independència (DUI). Director de Radio Hadrian. Director del documental “La Mentida, el documental de la Veritat” (2019). Es coautor del llibre Traïció a la independència. Una vaga de fam per recuperar la llibertat de Catalunya(2019).