Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Història

Conversa entre Andreu Marfull i David Raventós

LA NOBLE VERITAT
Conversa entre Andreu Marfull i David Raventós

Presencial i en línia pel canal youtube@lagotacatalana

14/11/2025 Història

Demà a les 19h, la Gota Catalana organitza una conversa entre Andreu Marfull i David Raventós sobre “LA NOBLE VERITAT”.  Tenint en compte, segons els organitzadors que la noble mentida es pot, però, combatre amb “la noble veritat” que la despulla

La conversa es pot veure presencialment (Plural-21 (passatge de Gaiolà, 24, 08013, Barcelona) i en línia pel canal youtube@lagotacatalana

Andreu Marfull Pujadas (Barcelona, 1971)Arquitecte i doctor en geografia, urbanista, professor universitari. Investigador en temes històrics, a l’ensems imbricats dins una dimensió neocronològica. Des de l’any 2018 és Professor a Temps Complert a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a Chihuahua, Mèxic. Autor entre altres libres de: “El cas de Catalunya: Apel·lació a les Nacions Unides (1945)” (2025), “Els catalans apel·len a les Nacions Unides. d’Utrecht a San Francisco, passant per Nova York (1713-1945-2017)” (2021), “La vía cronológica. Basada en la Nueva Cronología de Fomenko y Nosovskiy y en la Cronología X-185” (2020), “Catalonophobia. Una qüestió d’Estat” (2018). (veure entrevista)

David Raventós i Gaset (Barcelona, 1969) llicenciat en dret, activista polític. President i fundador de Directe 68, partit polític creat el gener del 2018 amb l’objectiu declarat de portar Catalunya a la independència mitjançant una Declaració Unilateral d’Independència (DUI). Director de Radio Hadrian. Director del documental “La Mentida, el documental de la Veritat” (2019). Es coautor del llibre Traïció a la independència. Una vaga de fam per recuperar la llibertat de Catalunya(2019).

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  2. Commemoració de la Diada de Catalunya Nord a Perpinyà
  3. A judici agents de la Policia Nacional espanyola de Terrassa
  4. Recollida de signatures per la retirada d'una denúncia en una protesta antimonàrquica a Montserrat
  5. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  6. Pensar i fer (4). El joc institucional
  7. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
  8. La Fundació Reeixida presenta a Rubí, el llibre: Una Vida per Catalunya, de Jaume Martínez Vendrell
  9. La lluita contra lespeculació urbanística que amenaça el jardí històric de Ca lArnús Badalona
  10. Pensar i fer (3). Història i potencialitat de la lluita nacional-popular
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid