Educació pública

L’Assemblea de docents de les illes denuncia Educació per les ratios il·legals de 13 centres

L’Assemblea de Docents, mitjançant el requeriment administratiu presentat pels sindicats UOB i Alternativa, ha formalitzat aquest dimecres una denúncia contra la Conselleria d’Educació per considerar que incompleix la normativa legal vigent sobre ràtios. En la passada Assemblea general de dia 2 de març vàrem decidir iniciar les denúncies amb els centres que tenen una situació especialment greu, per això s’inclouen en el denúncia 13 centres i 65 grups amb més de 27 alumnes a educació infantil i primària.

Aclarreixen que la situació dels 13 centres no suposa, ni de molt tots els casos denunciables. Les dades oficials de matrícula d’octubre del 2016 ens mostren unes xifres escandaloses: 143 de 215 centres d’educació infantil i primària tenen grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes. En total s’han comptabilitzat 572 grups d’alumnes entre els 3 i els 12 anys. La situació en aquests moments es pot haver agreujat si tenim en compte que s’han incorporat 2.788 alumnes fora del termini ordinari de matrícula, segons les dades facilitades per la Conselleria d’Educació en una nota de premsa de 17 de març. Destacam que les xifres no inclouen els centres de secundària ni FP ni els centres concertats.