LSTEI reclama millores immediates en la carrera professional docent

L’STEI demana una millora significativa i imminent del complement de carrera professional docent, pel greuge que suposa en relació a la resta d’empleats públics de la sanitat i de la funció pública de la comunitat autònoma. La percepció del primer tram del col·lectiu, de tan sols 51 euros mensuals, queda molt per davall d’altres companys i companyes funcionaris.
Tal com recull el punt 1 de l’Acord de millora de 2023, en funció “de la la conjuntura econòmica s’ha de revisar el model de carrera professional i s’han d’actualitzar les quantitats del complement per tendir a la compensació del complement de carrera amb la resta de treballadors del sector públic”. En aquest sentit, la presidenta Prohens ha manifestat que aquest ha estat un any rècord pel que fa a la recaptació d’impostos i la millora de les finances de les Illes.
Per aquest motiu, l’STEI sol·licita a la Conselleria d’Educació l’inici d’un procés de negociació i de calendarització per a equiparar el complement de carrera professional docent amb el de la resta d’empleats públics.
També reclama, d’acord amb les bones previsions econòmiques, l’avançament del cobrament del segon tram - previst per a gener de 2026 -, així com també del tercer -per al mes de gener de 2027.
Aquesta situació és un de tants motius del malestar del professorat i de la manca d’incentius que ofereix la tasca docent, per la pèrdua de poder adquisitiu i el greuge tan gran amb la resta de funcionaris de la comunitat autònoma.