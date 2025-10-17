Llibertat.cat
LSTEI demana quantes proves més necessita la Conselleria per a iniciar el Pla de xoc

LSTEI demana quantes proves més necessita la Conselleria per a iniciar el Pla de xoc

Els resultats de l’IAQSE posen de relleu un retrocés del català. El sindicat presentà el seu Pla de xoc de català el passat 16 de setembre a Palma

17/10/2025 Educació

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha fet públiques les proves de diagnòstic realitzades per l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) el curs passat, amb uns resultats que no ofereixen cap tipus de dubte: els alumnes de les Illes acaben l’ESO amb menys coneixements de català que no de castellà.

Si es miren dades més concretes, menys de la meitat dels estudiants consolida les competències de català: un 46%; mentre que de castellà aproven un 52%. Crida l’atenció, també, que l’anglès és la llengua més consolidada, amb un 54%.

Per Illes, hi ha diferències evidents. A Mallorca aproven el català un 47,4% d’alumnes; a Menorca, un 48,8,%; i a Eivissa i Formentera un 35,4%. Una de les xifres que més ha encès les alarmes és que en el cas de Menorca, l’illa que fins ara tenia un grau més assolit de coneixement de català, el retrocés ha estat de 15 punts!

Davant aquestes dades, l’STEI exigeix a la Conselleria d’Educació la posada en marxa del Pla de xoc de català a les aules, tal com està recollit en l’apartat 30 de l’Acord de millora de 2023, i del qual no s’ha rebut cap proposta per part de l’Administració.

En aquest sentit, el passat 16 de setembre el sindicat presentà un Pla de xoc, que comptà amb la participació de diversos experts, amb cinquanta mesures per a fer front a la situació d’emergència que el català viu a les Illes, a les aules i més enllà. Un Pla que s’està distribuint als centres educatius de tot l'Arxipèlag.

L’STEI demana que s’obri un procés de negociació de manera immediata en els àmbits pertinents per a la posada en marxa del Pla de xoc de català a les aules, i es demana quantes proves més ha de menester la Conselleria per a reaccionar davant la pèrdua de competència lingüística dels alumnes en la llengua pròpia.

El sindicat reclama, finalment, que l’aplicació del Pla no es pot ajornar ni un minut més davant l’emergència lingüística que es viu a les Illes.

 

