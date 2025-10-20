LANC organitza a lAteneu Barcelonès el simposi Lindependentisme català en el nou context global

Portada
Política
LANC organitza a lAteneu Barcelonès el simposi Lindependentisme català en el nou context global
Per la república
LANC organitza a lAteneu Barcelonès el simposi Lindependentisme català en el nou context global
Serà el divendres 31 d’octubre, gratuït i obert a tothom. Durarà tot el dia i reunirà experts catalans i internacionals en dret internacional, resolució de conflictes, economia global i ciències polítiques.
L’Assemblea Nacional Catalana organitza el simposi “L’independentisme català en el nou context global” en què, al llarg de tres taules rodones, s’abordaran els reptes i oportunitats per a l’independentisme català i les nacions sense estat en el nou escenari internacional, així com els retrocessos en drets humans i l’augment de la intervenció estatal. Les xerrades seran a la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès.