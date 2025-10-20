Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

LANC organitza a lAteneu Barcelonès el simposi Lindependentisme català en el nou context global

Per la república
LANC organitza a lAteneu Barcelonès el simposi Lindependentisme català en el nou context global

Serà el divendres 31 d’octubre, gratuït i obert a tothom. Durarà tot el dia i reunirà experts catalans i internacionals en dret internacional, resolució de conflictes, economia global i ciències polítiques.

20/10/2025 Política
L’Assemblea Nacional Catalana organitza el simposi “L’independentisme català en el nou context global” en què, al llarg de tres taules rodones, s’abordaran els reptes i oportunitats per a l’independentisme català i les nacions sense estat en el nou escenari internacional, així com els retrocessos en drets humans i l’augment de la intervenció estatal. Les xerrades seran a la Sala Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès.
Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Convoquen una manifestació i concentració a Reus per la Vaga General per Palestina
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. 85 anys de lafusellament del president Lluís Companys
  4. 80 anys de l'apel·lació dels catalans a les Nacions Unides
  5. Més de dues-centes persones reclamen la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan
  6. Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República
  7. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
  8. LANC dona suport a la pagesia del Maresme i denuncia lespeculació urbanística al Pla de Balasc de Santa Susanna
  9. "Memòria del fang": la mirada col·lectiva que rescata lesperança entre les ferides de la DANA
  10. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid