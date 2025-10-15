El Festival Protesta tanca la seva dotzena edició amb èxit de projeccions i activitats

El Festival Protesta ha celebrat la cloenda de la dotzena edició a l'Atlàntida de Vic presentada per Anna-Priscila Magriñà. L'acte ha començat de manera festiva amb PD TRONKS i la música de Sandra Monfort. La pel·lícula escollida per tancar aquesta dotzena edició de cinema social ha estat Animal de Sofia Exarchou, sobre l’esgotament físic i emocional de les treballadores del sector turístic. Durant l’acte es van fer públiques les pel·lícules i curtmetratges guanyadors d’aquesta edició, i que van rebre la Guilla.
En aquesta edició, el Protesta ha projectat un total de 35 pel·lícules en diferents espais de la ciutat de Vic, com l’Església de la Pietat, l’Atlàntida, la Jazz Cava o l’ETC i també en altres localitats com el Mas el Negre (Ripollès) o Manresa. L'organització fa una valoració molt positiva de l'acollida del públic, tant de les projeccions com de les activitats paral·leles, creixent significativament en nombre d’espectadors. Un dels objectius del festival és crear sinergies i treballar plegades amb altres espais culturals, entitats i col·lectius diversos de la comarca per generar més espais transformadors i de diàleg.
També es va viure un acte emotiu per Palestina, que va obrir el festival Protesta el dijous dia 2 d’octubre, coincidint amb la manifestació i acte a la plaça de Vic, pel segrest de la flotilla. Tots els diners recaptats en aquest acte i la venda de les tote bags del festival aniran a l’Associació Un mos alegre.
En total, s’han organitzat 12 activitats paral·leles centrades en les conspiranoies i els relats de l’extrema dreta, una temàtica que ha generat debat i controvèrsia. Al llarg del festival, s’ha comptat amb la participació de científiques i expertes en diferents àmbits, que han ajudat a desmuntar teories com la de la “substitució”, en una taula rodona molt potent amb veus racialitzades. També s’han fet visibles i analitzat fenòmens com la manosfera, amb la investigadora Sílvia Semenzin, que va alertar sobre la perillositat d’aquests grups d’homes, o es van desmuntar tot de conspiranoies relacionades amb la ciència amb l’astronauta de la missió Hypatia Helena Arias Casals.
El programa, però, també ha deixat espai per a moments més distesos i carregats d’humor, com el Bingo Musical, el podcast Vale ok o la Jam Il·lustrada a càrrec d’El Estafador, celebrada dissabte a la Jazz Cava.
En aquesta edició, alumnes de l'escola EART de Vic han estat les encarregades de crear La Guilla, el trofeu que atorga el Festival Protesta als curtmetratges i llargmetratges preferits del públic.
Els llargmetratges guardonats són Jugar amb foc, de Delphine i Muriel Coulin (ficció), sobre el perill que els joves es deixin seduir per l’extrema dreta, i 9-Month Contract, de Ketevan Vashagashvili (documental), sobre l’explotació de les dones en la gestació subrogada. L’organització també ha fet dues mencions especials a les pel·lícules Wilfred Buch de Lisa Jackson, sobre l’abús al nadius nord-americans, i Mares, de la directora vigatana Ariadna Seuba, que va omplir l’Atlàntida en la seva estrena a Vic, i que parla sobre les conseqüències de la maternitat tardana. Pel què fa als curtmetratges les dues pel·lícules guardonades pel públic són Frarìa, de Alberto Diana (ficció), sobre l’arribada del feixisme a la Serdenya dels anys 20, i Metacíclicas, de Lydia Zimmermann (documental), sobre l’edatisme i normes socials en les actrius. S’han fet dues mencions especials a Escuchar la Sombra, de Miguel G. Morales, sobre la participació de Cuba a la Guerra Civil Espanyola, i Serem el que sempre hem desitjat de Hajar B. Boujtat, sobre les preocupacions socials d’un grup de joves racialitzades.
Premi del Públic a Millor Llargmetratge de Ficció: JUGAR AMB FOC, de Delphine Coulin i Muriel Coulin.
Premi del Públic a Millor Llargmetratge Documental: 9-MONTH CONTRACT, de Ketevan Vashagashvili.
Menció Especial de l’Organització: WILFRED BUCK, de Lisa Jackson.
Menció Especial de l’Organització: MARES, d’Ariadna Seuba.
Premi del Públic a Millor Curtmetratge de Ficció: FRARÌA, d’Alberto Diana.
Premi del Públic a Millor Curtmetratge Documental: METACÍCLICA, de Lydia Zimmermann.
Menció Especial de l’Organització: SEREM EL QUE SEMPRE HEM DESITJAT, de Hajar B. Boujtat.
Menció Especial de l’Organització: ESCUCHAR LA SOMBRA, de Miguel G. Morales.
I seguint la dinàmica d'altres edicions, el Protesta ha tornat a programar sessions per a escoles d'Osona en el marc de l'Acció Cinema. Sunu Gaal, de Joseph T París, és la pel·lícula de no-ficció que han pogut visionar al voltant de 800 joves a les sessions del ProTeens.
Acció>Cinema és el projecte impulsat per Catalunya Film Festivals, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i en aliança amb LaFede.cat, que promou l'audiovisual com a eina de construcció d'una ciutadania formada, crítica i mobilitzada per un món més just, connectant el món de la cooperació amb el del cinema, el públic i la realitat, l'anàlisi crític i l'acció.
Aquestes sessions han estat dinamitzades per la FeraFerotge, cooperativa de Vic de l’àmbit de l’educació, el lleure i l’acció comunitària/social, amb una pedagogia participativa i de proximitat.
El Protesta s’allarga unes setmanes i en els propers dies es duran a terme
algunes activitats paral·leles com la projecció de la pel·lícula Direct Action, al Casal Boira Baixa de Manlleu, el Vermut-trobada d’Osona Pig Film Comission, un grup que intenta ser un punt de trobada per a totes les persones de la comarca d’Osona que es dediquen al món del cinema i l’audiovisual, el taller Com aplicar la mirada de gènere i social als audiovisuals (ficció i documental) amb Salima Jirari, o la 1a Trobada de Festivals Culturals de la Catalunya Central, que s’està organitzant conjuntament amb el Cercle de Cultura de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.