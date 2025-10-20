El batle regala a lespeculació lequivalent a més de 3 camps de futbol de sòl públic, que estava reservat per a escoles, centres sanitaris i zones verdes

El batle Jaime Martínez i el Partit Popular, amb el suport actiu de VOX, estan impulsant una operació que suposa la cessió encoberta del patrimoni públic al negoci immobiliari. L’any 2023 s’aprovà, sota el lideratge de MÉS, el Pla General que reservava una sèrie de solars públics a escoles, i equipaments esportius i culturals. Ara el PP està requalificant aquests terrenys per poder-los cedir durant 75 anys a empreses privades perquè hi construeixin habitatges. “El batle Martínez, el PP i VOX estan entregant el sòl públic al negoci immobiliari. Els veïnats pagaran més pels pisos per viure pitjor. Tendran menys serveis públics, menys parcs i habitatges caríssims”, ha denunciat, Neus Truyol, la portaveu de MÉS per Palma.
ELS SOLARS AFECTATS: MENYS SERVEIS I HABITATFES A PREUS INASSUMIBLES
Els solars afectats pel PP i VOX estaven destinats pel Pla General a usos socials i comunitaris. A Son Quint (c. Bernat Pomar 4. 3.848m2) estaven prevists equipaments públics per determinar ; a s’Olivera (c. Pompeu Fabra, 15, 4458 m2), un poliesportiu per al barri; al Coll d’en Rebassa (Camí de Son Fangos, 4, 500 m2 ), l’obertura d’un vial, un espai verd i equipaments públics; a Son Güells (c. Pierre Lavedan, 1 i c. Pierre Lavedan, 5, 3.652 i 3677 m2 respectivament), un centre sociocultural i unes instal·lacions esportives; i a Son Peretó (c. Son Peretó, 1, 8034 m2), un col·legi públic. En tots els casos, MÉS ha presentat al·legacions contra aquest canvi d’ús. “Aquests solars són del barri, no del batle. Són espais per donar serveis bàsics als veïnats. Els regala als promotors immobiliaris i condemna la gent en pisos més cars, i sense escoles o centres de salut a prop”, denuncia Truyol.
EL CAS DE SON PERETÓ: UNA VICTÒRIA DEL BARRI
Gràcies a la pressió ciutadana i de MÉS, el batle de Palma es va veure forçat a retirar el canvi d’ús del solar de Son Peretó en el darrer ple, que estava destinat a l’ampliació del CEIP Son Serra. “Tot i això, al BOIB encara apareix la seva qualificació com a solar per a habitatges i no com a centre escolar. No ens fiam. I estarem molt pendents de que Martínez compleixi la seva paraula”, ha explicat la portaveu de MÉS per Palma, “si és així Son Peretó se salvarà de l’especulació. De la mateixa manera, el batle també podria salvar, si volgués, Son Quint, Son Güells, s’Olivera i el Coll d’en Rebassa. Rebutjam que Palma sigui un negoci, com vol el PP. Ben al contrari, ha de ser una ciutat habitable, amb serveis i amb futur”, ha afirmat Truyol.
UN MODEL QUE EMPOBREIX PALMA
Segons MÉS, aquest model és un frau urbanístic i social, perquè no només elimina espais per a equipaments públics i cedeix patrimoni municipal a empreses privades durant 75 anys, sinó que, a més, no resoldrà el problema real de l’habitatge. Els solars regalats pel PP i VOX estaven destinats pel Pla General a usos socials i comunitaris. En total, el batle Martínez elimina els nous serveis públics que estaven destinats als palmesans. Es tracta d’una superfície de més de 24000 m² de sòl públic —l’equivalent a més de 3,5 camps de futbol- on ja no es construiran escoles, centres sanitaris, zones verdes ni equipaments esportius. I ho fa per fer pisos a preus impossibles. Sempre al servei de l’especulació immobiliària”, ha denunciat Truyol.
LA PROPOSTA DE MÉS
MÉS exigeix la retirada immediata de totes les modificacions de qualificació de sòl públic i el respecte estricte al Pla General vigent. A més, “reclamam l’aprovació d’un Pla Dotacional de Barris que garanteixi escoles, centres socials, culturals i poliesportius a tots els districtes de la ciutat, amb participació ciutadana i caràcter vinculant”, ha conclòs Truyol.