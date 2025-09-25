Programació de la 12a edició del Festival Protesta i Pensament Crític de Vic

La programació de cinema del Festival Protesta 2025 arriba amb 35 pel·lícules (20 llargmetratges i 15 curtmetratges) que es projectaran al llarg dels 10 dies de festival. Una programació equitativa, amb mirada de gènere i social, i amb representació de directores, temàtiques i mirades variades d’arreu del planeta.
Dels 20 llargmetratges que es projectaran enguany, 4 són estrena a Catalunya i 1 d’estrena estatal. Destaquen títols com la joia Wilfred Back, pel·lícula híbrida de la directora Lisa Jackson, amb una fotografia captivadora rodada en 16 mm, és una coproducció de Sundance Institute que narra l'extraordinària vida d'un avi per explicar una història que abasta generacions sobre l’opressió als pobles originaris americans; la pel·lícula documental From Ground Zero presenta una col·lecció de 22 curtmetratges realitzats actualment a Gaza i coordinada pel director palestí Rashid Masharawi; El Volcán, pel·lícula de ficció que narra la història d’una família ucraïnesa atrapada a Tenerife just quan comença la guerra al seu país, i com passen de ser turistes a refugiats; Direct Action, una pel·lícula documental immersiva de 4h rodada íntegrament en 16 mm, i que segueix les rutines diàries d'activistes, okupes, anarquistes, agricultores i persones que el govern considera "ecoterroristes"; o el documental 9-Month Contract, on una dona només intenta sobreviure cada dia per donar un futur a la seva filla, i ho fa oferint-se de “ventre de lloguer”.
Però al Protesta també hi ha lloc per a l’humor en el cinema, és el cas de la pel·lícula documental inaugural Wishing on a Star, on una pseudoterapeuta té un mètode molt original per solucionar els problemes dels seus pacients a través d’uns càlculs matemàtics.
També cal destacar la projecció de 4 produccions Catalanes, La Fúria, Romeria, Sunu Gaal i Mares, la pel·lícula documental de la vigatana Ariadna Seuba, que s’estrenarà a la seva ciutat en una projecció especial, el dijous 9 d’octubre a L’Atlàntida. L’acte comptarà amb l’actuació d’Ernest Crusats, autor de la banda sonora, i un Q&A amb Ariadna Seuba i Anna Rebés.
I són moltes més les pel·lícules que es veuran en aquesta edició, autèntiques joies cinematogràfiques de ficció, documental i híbrides, cinema social, pel·lícules que parlen de petites històries de gent comuna, de la seva quotidianitat, posant el focus en les persones i no en les dades, però que reflecteixen el conflicte general. Volem que les pel·lícules provoquin reflexió, empatia i, potser, un canvi de mirada cap a allò que no coneix.
Seguint la dinàmica d'altres anys, tampoc hi faltaran els curtmetratges. Hi haurà una Marató de Curts al Casino, on es passaran 15 pel·lícules seleccionades d'arreu del món en dues sessions de cap de setmana.
I com és habitual en el festival, la majoria de les pel·lícules aniran acompanyades prèviament d'actuacions musicals, espectacles, poesia, xerrades, o la visita de les directores, oferint així una experiència molt més enriquidora pel públic.
La Guilla, el reconeixement del públic. El Protesta es vol allunyar de les dinàmiques de competició dels festivals entre obres sovint amb produccions i pressupostos molt diferents, i, en canvi, celebrar cada obra seleccionada. Enguany volem oferir un reconeixement popular a través de la Guilla, uns premis que només atorgarà el públic als llargmetratges i als curtmetratges. Aquest trofeu s’ha fet amb l’Escola d’Art i Disseny de Vic.
ACTIVITATS
Les activitats programades per aquesta edició s’emmarquen sota la temàtica, de “la conspiranoia i els relats de l’extrema dreta”: terraplanistes, dino negacionistes, antivacunes, defensors de la terra buida, chemtrails, i algunes de molt perilloses, com els incels o la teoria de la substitució. I, darrere d’aquestes narratives, quasi sempre s’hi troba l’extrema dreta.
A partir d’aquesta temàtica s’organitzaran activitats com la taula rodona MANOSFERA. Els homes que odien a les dones, Ciència vs. Terraplanisme o TEORIA DE LA SUBSTITUCIÓ. La punta de l’iceberg de les idees racistes. També gaudirem amb el Pòdcast en directe VALE OK, de Clara Gallardo, Guillem Camós i Marc Sarrats, el Bingo Musical MIGUEL V.O.S.É. la Jam Il·lustració, amb el col·lectiu El Estafador, o el taller d’humor gràfic Conspiramemes.
D'altra banda, com ja es va fer en les últimes edicions, el festival organitza matinals per a escoles i instituts per treballar temàtiques actuals que afecten les persones més joves, dins del marc de l’Acció Cinema. És el 'Pro Teens' i el llargmetratge escollit per projectar enguany és SUNU GAAL, una producció catalana dirigida per Joseph T París. Una història d’immigració que segueix les vides de joves senegalesos i la seva lluita per arribar a Europa, sabent que potser mai no hi arribaran.
JORNADA EN SOLIDARITAT AMB GAZA
El dijous 2 d’octubre, hi ha una prèvia del Protesta amb una jornada solidària amb el poble palestí, on hi haurà actuacions, parlaments i la projecció de la pel·lícula From Ground Zero, una col·lecció de 22 curtmetratges realitzats actualment a Gaza. Iniciat pel director palestí Rashid Masharawi, el projecte va néixer per donar veu a 22 cineastes de Gaza i explicar al cinema històries inèdites de la guerra des de dins.
Tots els diners recaptats amb entrades, barra i tote bags aniran a una entitat que treballi amb Gaza.
INAUGURACIÓ
“RITUAL D'INICIACIÓ TECHNOGREGORIÀ. No tindrem pietat”. Sota aquest títol el Festival Protesta inaugura la 12a edició, obrint les portes de l’Església de la Pietat, el dijous 2 d’octubre a les 20 h. Amb un ritual iniciàtic inaugural presentat per la Clota i el Festival Protesta.
L’acte comptarà amb l’actuació musical de Gregotechno, el projecte col·lectiu de Marc Vilajuana, que fusiona els modes sagrats del cant gregorià amb l'energia polsant de la música electrònica. I la projecció de la pel·lícula Wishing on a Star, un documental italià dirigit per Peter Kerekes, on descobrirem la història de Luciana, una astròloga napolitana, amb un mètode tant peculiar com misteriós per fer realitat els desitjos dels seus clients.
L’entrada serà gratuïta amb reserva prèvia a www.festivalprotesta.cat
ESCAMPA LA BOIRA
El Protesta s’escampa pel territori amb presentacions a Manresa; La història de Souleymane; Mas el Negre, Ogassa on dissabte 27 d’octubre, es projecta la pel·lícula Romeria i Direct Action que es projectarà a Manlleu, la propera tardor.
EL CARTELL
La imatge d’aquesta edició ha anat a càrrec de la il·lustradora Núria Garcia Traveria, FURIA, membre del col·lectiu d’humoristes gràfiques EL ESTAFADOR, i il·lustradora per The Guardian, Diari Ara, Alternativas Económicas o La Directa.
Podeu consultar tota la programació a www.festivalprotesta.cat