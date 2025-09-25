Llibertat.cat
Portada Cultura Harmonies de lluita

Dissabte es celebrarà la 3a pedalada solidària Everesting als Àngels contra lexclusió social

L’entitat Mou-te en bici i la Federació Catalana de Ciclisme unides per col·laborar amb la Fundació SERGI en un esdeveniment que combina esport i solidaritat

Es tracta de la 3a edició i es realitzarà a la carretera dels Àngels el dissabte 27 de setembre de 8.00 a 12.00 h

En l'edició passada, van participar més de 150 ciclistes i es van recaptar prop de 3.000€

25/09/2025 Harmonies de lluita

Aquest dissabte 27 de setembre, de 8.00 h a 12.00 h, tindrà lloc la 3a edició de la Pedalada Solidària Everesting als Àngels, un esdeveniment esportiu i solidari que se celebrarà a la carretera dels Àngels, tallada i reservada en exclusiva per a les persones participants durant tota la jornada.
La pedalada està organitzada conjuntament per l’entitat Mou-te en bici, la Federació Catalana de Ciclisme i la Fundació SERGI, que destinarà els fons recaptats als seus projectes socials.
Un repte esportiu amb finalitat solidària
L’esdeveniment ofereix diferents modalitats d’ascensió a la muntanya dels Àngels, inspirades en el desafiament internacional Everesting, que consisteix a acumular desnivell fins a assolir l’equivalent a l’alçada de l’Everest (8.848 m).
Les persones participants podran escollir entre reptes adaptats a tots els nivells, des d’una mitja ascensió fins a completar l’"Everest" amb 22 pujades.

En l’edició passada, més de 150 ciclistes van pedalar solidàriament recaptant prop de 3.000 € per a la Fundació SERGI, que van ser destinats al fons de l’entitat per seguir impulsant iniciatives i projectes contra l’exclusió social a les comarques gironines.

La novetat d’enguany és la inscripció en grup, pensada per a empreses, entitats o col·lectius d’amics. Aquesta modalitat té un preu reduït i inclou detalls addicionals com una foto de grup i la participació en sortejos de material esportiu i productes cedits per empreses col·laboradores. A hores d’ara, ja hi ha 6 equips inscrits.

Inscripcions obertes
Les inscripcions individuals tenen un cost de 20 €, mentre que les d’equip són de 15 € per participant. Es poden fer fins al 26 de setembre a les 15.00 h al web de la Fundació SERGI. El mateix dia de l’esdeveniment, també hi haurà inscripcions presencials per 25 €.

Una cita esportiva i col·laborativa
La Pedalada Solidària Everesting als Àngels no és només un repte esportiu; és també una jornada de convivència i solidaritat que posa en valor l’ús de la bicicleta com a mitjà sostenible, alhora que contribueix a fomentar l’esport i la lluita contra l’exclusió i la construcció d’una societat més justa i inclusiva.

L’Everesting als Àngels compta amb la col·laboració de joves estudiants del CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure de l’Institut Salvador Espriu de Salt, que oferiran suport en la logística, i estudiants de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES, amb un servei gratuït de fisioteràpia per a qui ho desitgi. El Consorci de les Vies Verdes de Girona i els establiments comercials Ebici.cat i Trafach ofereixen productes, serveis i/o material esportiu pel sorteig que es realitzarà entre els equips participants.

