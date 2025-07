Un govern que gira l’esquena al civisme

El Vendrell viu una situació cada cop més preocupant: incivisme, degradació de l’espai públic i multireincidència. Però el més greu no és només allò que passa als carrers, sinó la inacció del govern municipal, que continua girant l’esquena a un dels problemes que més inquieta la ciutadania.

No s’estan fent campanyes de civisme. No s’està educant ni sensibilitzant la població. No hi ha voluntat política de promoure el respecte als espais comuns ni la convivència veïnal. I això és responsabilitat directa del govern PSC-PP, que ha decidit no actuar.

Des de Som Poble – ERC hem presentat propostes clares i viables per revertir aquesta situació. En el debat del nou contracte de recollida de residus, vam proposar incorporar campanyes educatives per fomentar el civisme i el bon ús del servei. Però el govern ho va rebutjar. I ara veiem les conseqüències: contenidors desbordats, deixalles als carrers i abocaments incívics que es repeteixen cada dia.

Les nostres iniciatives no s’han limitat a un contracte. També hem defensat programes educatius a escoles, intervencions comunitàries als barris, reforç de la mediació i accions preventives contra la multireincidència. Però totes aquestes propostes han anat a parar al calaix de la indiferència.

Mentrestant, els problemes s’enquisten. La sensació d’impunitat s’estén. I el govern calla. No lidera. No actua.

Conviure és un dret, però també una responsabilitat col·lectiva. I el civisme no neix sol: s’ha de treballar, s’ha de fomentar, s’ha d’educar. Si el govern no ho entén, està deixant el Vendrell a la deriva.

Des de Som Poble – ERC no defallirem. Continuarem exigint accions, aportant solucions i denunciant aquesta deixadesa. Perquè el nostre municipi no es mereix la inacció dels qui tenen la responsabilitat de governar-lo.