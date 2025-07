Tànatos, Ares i Keres

El déu grec TÀNATOS, el de la mort “dolça”, fa anys que sobrevola les assemblees generals de l'OMS protegit pel complex químic-farmacèutic-biotecnològic, com es va posar en evidència l'any 2020 en implantar un Estat d'Excepció mundial i en modificar el Reglament Sanitari Internacional amb el subterfugi que: “La finalitat i l'abast d'aquest Reglament són prevenir la propagació internacional de malalties, preparar-se per a aquesta propagació i protegir-se contra ella” (1)

El déu grec de la guerra, ARES, potser va ser el menys popular de tots els déus de l'Olimp a causa del seu temperament explosiu, la seva agressivitat i la seva insaciable set de conflicte. (2)

Doncs bé, ARES, protegit pel complex militar-industrial, sobrevola totes les cimeres de l'OTAN, especialment l'última d'elles realitzada a la Haia el 24 i 25 de juny, en la qual Kaja Kallas, Alta Representant de la UE per a Afers exteriors i Política de Seguretat ho expressava així, copiant el discurs de l’OMS: “El problema amb la despesa en defensa és que quan realment es necessiten les capacitats de defensa, és massa tarda per a fer res sobre aquest tema. Cal invertir quan estem en temps de pau”.

I la Presidenta de la Comissió Europea,Ursula von der Leyen ho rematava d'aquesta manera: “Acabem de debatre la importància que Ucraïna inverteixi en la seva extraordinària, àgil i innovadora indústria de defensa”. (3)

Acompanyant al déu ARES es va establir a la Haia l'anomenat “Escut Taronger” que va prohibir els vols en un radi de 16 quilòmetres de la ciutat i es van instal·lar cinc quilòmetres de tanques al voltant del lloc on se celebrava la cimera. ARES va estar ben protegit per un contingent de 35.000 KERES (Esperits de la mort violenta) entre policies i militars.

Tot això per a aprovar una Declaració Final de cinc punts, dos dels quals estableixen:

“2. Units enfront de profundes amenaces i desafiaments en matèria de seguretat, en particular l'amenaça a llarg termini que representa Rússia per a la seguretat euroatlàntica i l'amenaça persistent del terrorisme, els Aliats es comprometen a invertir cada any el 5% del seu PIB en les necessitats essencials de defensa.

3. Els Aliats acorden que aquest compromís del 5% inclourà dues categories essencials d'inversions en l'àmbit de la defensa. Els Aliats destinaran almenys el 3,5% del seu PIB cada any, sobre la base de la definició acordada de despeses de defensa de l'OTAN, d'aquí a 2035, per a finançar les necessitats essencials en matèria de defensa i aconseguir els objectius de capacitat de l'OTAN… I els Aliats dedicaran fins al 1,5% del seu PIB cada any, entre altres coses, a la protecció de les nostres infraestructures crítiques, la defensa de les nostres xarxes, la garantia de la nostra preparació i resiliència civil, l'alliberament de la innovació i l'enfortiment de la nostra base industrial de defensa… Els Aliats reafirmen el seu compromís sobirà i durador de fer costat a Ucraïna, la seguretat del qual contribueix a la nostra, i, amb aquesta fi, inclouran contribucions directes a la defensa i la indústria de defensa d'Ucraïna en el càlcul de la despesa de defensa dels Aliats”. (4)

La realitat és que en el termini de 10 anys (2025 a 2035) el 5% anual del PIB en aquest període, suposarà en despesa militar en la Zona Euro, més Gran Bretanya i Noruega, de 10 bilions d'euros en valors constants de 2024, o comparant la xifra amb el PIB d'Espanya, suposa el seu PIB total durant 6,5 anys.

I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, va anticipar que el suport militar destinat a Ucraïna podria superar els 50.000 milions d'euros durant 2025, tenint en compte que en els primers sis mesos de l'any ja s'han compromès més de 35.000 milions. (5)

Ningú diria que han passat milers d'anys des que les guerres, les morts, les destruccions, les pestes, arrasaven les ciutats antigues. Continuen avui amb més intensitat que mai oferint a l'altar del sacrifici d'ARES centenars de milers, milions de cossos humans: l'Afganistan, l'Iraq, Síria, Líbia, Palestina, Sudan, Congo, Iemen, Rússia, Ucraïna…, per a satisfacció de les KERES enviades per les “democràcies occidentals”, que sobrevolen els camps de batalla per a apoderar-se de les despulles.

Pel que sembla, les massacres dels últims anys no han estat de la satisfacció dels déus, d'acord amb els acords del citat cim exposats en el text final d'aquesta. La diferència respecte a l'antiguitat grecoromana és que deien les coses pel seu nom: guerra i mort; i avui els nous déus han inventat una neollengua en la qual guerra es converteix en defensa i mort en seguretat, canviant de nom les realitats amb eufemismes per a emmascarar-los.

a despesa militar de l'OTAN l'any 2024 va ser de 1.210 dòlars de mitjana per càpita. els Estats Units va encapçalar la partida amb 2.239 dòlars per habitant, seguit de Noruega amb 1.754 dòlars i Suècia amb 1.185.

En 2024, la majoria de països de l'OTAN van augmentar la seva despesa en defensa respecte a 2023, amb una mitjana del 10,88%. Destaquen els forts increments de República Txeca (+54,65%), Romania (+45,63%) i Turquia (+44,09%). Espanya també va elevar la seva inversió, amb un creixement del 9,32%. Polònia és el país de l'OTAN que més gasta en defensa en relació al seu PIB (al qual destina un 4,12%), al qual segueixen Estònia (3,3%) i els EUA (3,38%).

En 2024, el nombre de militars actius als països de l'OTAN el va encapçalar els Estats Units amb més de 1,3 milions d'efectius, seguit de Turquia amb 481.000, Polònia amb 216.100 i França amb 204.700. Espanya, amb 117.400 militars, se situa en un nivell mig-alt dins de l'Aliança, després d'Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. (6)

Entre tots els estats membres de l'OTAN disposen d'una població aproximadament de 973 milions de persones que si la multipliquem pels 1.210 dòlars de despesa militar per persona, ens dona una quantitat d'1.177.330.000.000 de dòlars anuals. Suficient per a acabar amb totes les penalitats existents en el món.

Ja disposem de les xifres i de les intencions. Ara cal determinar què fer per a destruir aquest conglomerat mortal i quin ha de ser la responsabilitat del proletariat per a aquest menester, ja que és l'únic que paga aquests pressupostos i l'únic que és carn de canó en les conteses.



Josep Cónsola

Juliol 2025









