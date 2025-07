Muixeranga de Sueca, Cinefòrum i Muixeranguers

El passat dijous 24 de juliol, al Casal Jove de Sueca s’arrimà un bon grapat de gent per a veure la projecció de l’audiovisual: Tocant el cel. Les muixerangues valencianes. El documental produït per Max Madera Film i narrat per Oreto Trescolí, va comptar amb el suport de L’ETNO (Museu Valencià d’Etnologia de València) de la Diputació de València.

Posteriorment, van intervindre a la taula rodona, persones rellevants de diferents muixerangues com Salva Vila, fundador de diferents colles i de l’Entitat Promotora de Muixerangues del País Valencià (EPM); Humbert Prockesh, membre fundador d’EPM i impulsor de la Muixeranga de Sueca; la seua filla Aleixa Prockesh, primera xiqueta a la Muixeranga de Sueca amb llarga tradició muixeranguera; Toni Alminyana, membre fundador d’EPM i muixeranguer en actiu de diferents colles, entre altres de la Jove de València; Raül Sanxis, president de la Nova Muixeranga d’Algemesí; Júlia Andrés, membre de la Nova Muixeranga d’Algemesí, alçadora i membre de la Junta Tècnica; Vicent Amanç Viel, membre fundador de la Muixeranga de Sueca i actual tresorer de la mateixa colla. Van ser pilars fonamentals de la creació i desenvolupament no sols de la Muixeranga de Sueca, sinó també d’altres colles. Junts, amb Cristian Ribes de la Muixeranga de Sueca com a moderador, ens aproparen al fet muixeranguer, a les nostres tradicions i cultura, a la seua història, arrels i diversitat, per a centrar-se després en els inicis de la colla suecana, com va sorgir la idea de l’EPM, com va arrelar a un grup d’amics que formaven el Casal Jaume I de Sueca i com ha evolucionat al llarg d’aquests 20 anys en una època en la que sols hi existien un grapat de muixerangues: les dues d’Algemesí, els Negrets d’Alcúdia, els Locos de l’Olleria, colla de la Safor, i els balls de Titagües i de Todolella. Un camí llarg que s’inicià la Nit de Nadal de 2005, ple d’aventures, experiències, amistats i coneixences i que van permetre a les assistentes, conèixer de primera mà, nombroses anècdotes i entrebancs al voltant d´aquests inicis. Si Salva V., Humbert P. i Toni A. van ser els que plantaren la llavor, Raül S. i Júlia A. van introduir les nocions bàsiques i la tècnica per a poder muntar figures amb seguretat participant dels assajos a Sueca i integrant persones a la Nova d’Algemesí. Mentre que Vicent V. va esdevenir el nexe comú i vertebrador.

L’acte pretenia apropar el fet muixeranguer i la història de la Muixeranga de Sueca als més joves que s’han incorporat a la colla. Els objectius van estar força aconseguits de la mà d’aquests convidats tan especials, que van coincidir en que la muixeranga, a banda de força, equilibri i tradició és també comunitat, treball en equip, compromís i integració.

Al mes de setembre, continuaran les activitats commemoratives amb l’exposició “20 anys de la Muixeranga de Sueca” un recorregut per la seua història i el seu present, a través de fotografies i documents, acompanyat per una secció de didàctica sobre la tradició muixeranguera i l’estrena d’un reportatge que no sols dona compte de la trajectòria viscuda per la Muixeranga de Sueca sinó que mira, també, cap al seu futur. La inauguració tindrà lloc a la Sala d´exposicions Els Porxets de Sueca, el dijous 4 de setembre a les 19 h i l’exposició romandrà oberta al públic fins al diumenge 14 del mateix mes. L’horari de les visites és de 18:30 a 20:30 de dilluns a diumenge.