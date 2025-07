Emergència climàtica

La CUP de Reus crea un pla de xoc per fer front a les onades de calor

La CUP de Reus vol impulsar tot un seguit de mesures per garantir la seguretat de la població davant les temperatures extremes i les onades de calor. L’organització es mostra molt crítica amb el model de ciutat que s’ha impulsat pels diferents governs locals al llarg de les últimes dècades, assenyalant “que no està pensat per fer-la més habitable tenint en compte el context d'emergència climàtica: ciutat amb molt poques zones verdes i places de ciment” i apel·la a “deixar de banda el negacionisme climàtic que es desmunta mirant dades i començar a aplicar polítiques econòmiques, urbanístiques i socials que tinguin en compte el l’emergència actual”. Així ho ha dit la regidora Mònica Pàmies que apunta que “fa massa temps que els polítics obvien la gravetat de la crisi climàtica i continuen alimentant un sistema basat en la sobreproducció, macroprojectes i abandonament de la terra, que ens aboca a empitjorar, encara més, el canvi climàtic”.

Davant d’això, la CUP de Reus insta a les forces del govern local que no es considerin negacionistes a “fer un replantejament de les apostes polítiques i posar-se a treballar per canviar el model”. Tot i axò, sent conscients de la manca de voluntat que s’ha demostrat fins ara per part del govern actual, insta a aplicar un Pla de Xoc de Mesures Urgents per fer front a les onades de calor i temperatures extremes a la ciutat. “A la província de Tarragona es va batre el rècord històric de temperatura màxima per un mes juny, arribant als 36,9º, segons dades de l’estació meteorològica, cal no defugir més de la realitat”, apunta Pàmies.

Els cupaires proposen que l’Ajuntament garanteix que hi ha punts públics de servei d’aigua potable arreu de la ciutat per tal assegurar la hidratació de les persones i els animals: principals places i parcs de tots els barris de la ciutat i a les zones amb molta afluència (Estació d’autobusos, estació de trens, Mercat Central i Mercat del Carrilet…). Per això cal garantir que les fonts existents funcionin, tornar a instal·lar les que s'han anat retirant durant els darrers anys i instal·lar punts mòbils d’aigua en les zones on manquen fonts. A més de que es permeti l’entrada gratuïta a les piscines municipals, en dies d’onada de calor, per a les persones de més de 60 anys, aquelles que tenen alguna discapacitat així com famílies amb risc d’exclusió social.

La CUP també fa una aposta clara en la prevenció de riscos laborals, tenint en compte que als Països Catalans s’han comptabilitzat almenys quatre morts en espais de treball durant la darrera onada de calor. En aquest sentit, assenyalen que cal que l’Ajuntament de Reus apliqui totes les mesures possibles per garantir la seguretat i la salut de tots aquells treballadors d’empreses i municipals, especialment els que treballen a l’aire lliure: Brigades Municipals, Oficials de jardineria, treballadors de la brossa - Reus Net; personal de Reus Esport i Lleure; tècnics de manteniment; etc… Cal garantir que estiguin informats del risc i evitar que s’exposin a riscos, ja sigui adaptant horaris, facilitar les pauses o, inclús, suspendre l’activitat laboral, tot seguint la llei de Prevenció de Riscos Laborals com el Decret Llei 2/2023. De la mateixa manera que promoure la suspensió temporal del servei laboral en les obres i construccions de promoció municipal.

Entre altres mesures, insten a ampliar la xarxa de refugis climàtics de la ciutat: “Cal assegurar que tots els centres cívics, museus, biblioteques, casals de la gent gran i pavellons o polilleugers municipals, així com tots els equipaments públics de l’Ajuntament estan a disposició de la ciutadania i oberts en les hores claus”, assenyala Pàmies. La CUP també integra al pla de xoc l’activació un protocol de seguiment per a persones grans i/o amb problemes de salut, que viuen soles (en coordinació amb Serveis Socials) i reforçar l’atenció a persones sense sostre amb distribució d’aigua i allotjament temporal així com l’activació de protocols per la flora i fauna de Reus.Per tot això, afirmen, cal promoure una campanya informativa dels riscos d’exposició a l'onada de calor així com de les mesures de prevenció. ”És necessari actualitzar, difondre i socialitzar totes les mesures existents i les impulsades en aquest pla de xoc amb campanyes informatives a les xarxes socials, equipaments públics, CAP’s, farmàcies, mercats, via correu postal i mitjans de comunicació”.